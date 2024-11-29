Режим «чёрного неба» продлен до 30 ноября в Новосибирске

В Новосибирске продлили режим «чёрного неба».

По данным Западно-Сибирского УГМС, неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся в городе до 30 ноября.

Стоит отметить, что режим «чёрного неба» был объявлен ещё утром 24 ноября. Синоптики прогнозировали, что он продлится до вечера 25 ноября, однако погодные условия не изменились, и режим продлевали ежедневно до вечера грядущей субботы.

Отметим, что 29 ноября во второй половине дня ожидается погода без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха -5, -7 С. На дорогах местами гололедица.

Ранее редакция сообщала о том, что на два дня в Новосибирске вводят режим «черного неба». Тогда в городе ожидалась безветренная погода.