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Канада и Австралия ввели дополнительные пакеты санкций, а Латвия разрывает соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры

  • 18/05/2022, 17:16
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Канада и Австралия ввели дополнительные пакеты санкций, а Латвия разрывает соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры
Новые санкции. Дайджест за 18 мая.

Власти Канады запретили въезд на свою территорию примерно для 1 тыс. россиян, в том числе президента Владимира Путина. Их активы в Канаде будут заморожены, а им самим запретят въезд в страну.

По словам министра общественной безопасности североамериканской страны Марко Мендичино, «Канада поддерживает Украину» и намерена «призвать Россию к ответу».

— Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд в Канаду примерно для тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения, — сообщил чиновник. Он уточнил, что эти люди ранее уже были внесены в канадские санкционные списки.

В заявлении ведомства Мендичино уточняется, что в миграционное законодательство была внесена соответствующая поправка, которая позволяет не выдавать визы лицам, подпавшим под санкции.

Оттава уже неоднократно включала в свой черный список россиян, которые, по ее мнению, причастны к текущим событиям на Украине.

Австралия ввела дополнительные санкции. На этот раз рестрикции коснулись российских журналистов, госслужащих и организаций, передает ТАСС.

Отмечается, что под ограничения попали гендиректор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор RT Алексей Николов, журналист и ведущий ВГТРК Сергей Брилев, гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, телеведущий Михаил Леонтьев, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин, директор Музея Победы Александр Школьник, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев, а также первый заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Николай Богдановский.

Кроме того, под санкциями оказались российская частная военная компания «Вагнер» и два белорусских предприятия, «Минотор-сервис» и ОАО «КБ Радар», занимающихся производством гусеничной техники.

Deutsche Bank AG и Bank of New York Mellon уведомили РЖД о планируемом прекращении полномочий доверительных управляющих по соответствующим выпускам еврооблигаций на основании регламента Совета ЕС, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение РЖД.

Регламент ЕС от 8 апреля текущего года запрещает предоставление услуг траста в пользу российских физических и юридических лиц.

Прекращение полномочий банков вступит в силу через три месяца при условии наличия иного доверительного управляющего по еврооблигациям, подчеркивается в сообщении РЖД.

В компании подчеркнули, что обращение РЖД в управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) за выдачей лицензий, позволяющих осуществить перечисление средств для исполнения обязательств, осталось не рассмотренным. Сейчас ожидается дальнейшее увеличение сроков рассмотрения.

Власти Латвии приняли решение разорвать соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры, сообщает портал Delfi.

— Мы полностью приостановили любое сотрудничество <…> до момента, когда из Украины будут выведены российские войска и полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, — заявил министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис.

Руководитель Отдела по связям с общественностью Министерства культуры Латвии Лита Кокале подчеркнула, что заключенное в 2002 году соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры двух стран будет разорвано в чрезвычайном порядке. Таким образом ведомство инициирует досрочное расторжение межгосударственного соглашения через три месяца. В случае возражений со стороны России договор будет расторгнут в порядке, не требующем согласия другой стороны, уточнила Кокале.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Фото: pixabay.com — InsightPhotography

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


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