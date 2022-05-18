Рекламодателям

Спикер Заксобрания раскритиковал работу бизнес-омбудсмена

  • 18/05/2022, 17:05
Автор:
новости Новосибирска
Руководство парламента предложило уполномоченному более тщательно подготовиться к докладу на сессии, иначе он не сможет уйти с трибуны.

— В аппарат уполномоченного по правам предпринимателей поступили 750 обращений от бизнеса. На прежнем уровне остались обращения по земельно-имущественным-отношениям и строительству — 13%, в два раза увеличилось количество жалоб на уголовное преследование, до 11% выросло количество жалоб, связанных со спорами между предпринимателями, жалобы по контрольно-надзорной деятельности и налогам составляют в пределах 5% от общего количества, — сообщил на заседании комитета по бюджету регионального парламента бизнес-омбудсмен Николай Мамулат.

Он также привел примеры системных проблем, в решении которых принимал участие аппарат уполномоченного. В частности, речь идет об отмене запрета размещения нестационарных торговых объектов на придомовых территориях, проверке качества работы систем весового контроля на дорогах региона. Кроме того, Мамулат отметил, что эксперты аппарата оказывают консультации предпринимателям, чтобы предотвратить возможное нарушение их прав.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив назвал доклад бизнес-омбудсмена «слабоватым».

— Вы идете по допандемийному пути. У вас стандартная презентация, не более того, а люди, которые сегодня столкнулись с трудностями в экономике, хотят услышать другое, — заявил Шимкив. — Сколько раз президент РФ говорил по поводу проверок бизнеса, но они продолжаются. Будьте готовы, при докладе на сессии вам этот вопрос зададут первым. Что касается господдержки — понятно, что никто не будет просто так раздавать бюджетные деньги, но когда от вас звучит, что «предприниматели не умеют ими пользоваться»… Вы должны их этому научить, помочь сориентироваться в сложившейся ситуации и выйти из нее.

новости Новосибирска

У председателя новосибирского Заксобрания теперь пять заместителей

Первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панферов предложил Мамулату более детально проработать все вопросы, волнующие бизнес, с заместителем спикера Заксобрания по экономике — Ириной Диденко.

— Отранжируйте темы, которые нужно поднять. Ваш доклад должен быть взвешенным. Половина депутатов парламента — предприниматели, и они закидают вас вопросами. Если у вас не будет на них ответа, то вы не уйдете с трибуны, — предупредил Панферов. — Мы тоже пригласим вас на фракцию («Единой России». — Ред.), и вопросы будут задаваться в том же тоне, который задал председатель (Андрей Шимкив. — Ред.).

За бизнес-уполномоченного вступился еще один зампредседателя регионального парламента, лидер фракции КПРФ Владимир Карпов. Он напомнил коллегам, что, требуя от уполномоченного доработки доклада, парламент должен четко обозначить, что он хочет в нем увидеть. Принцип «сделайте по-другому» здесь не работает.

— Мы должны говорить о защите крупных монополистов или все-таки малого и среднего бизнеса? Сначала нужно определиться с главным. МСП проигрывает крупному бизнесу в технологиях, финансах, эстетике и т. д., но позиция руководства страны обозначена четко — мораторий на банкротства. Там хорошо понимают, что не все в этой теме гладко и есть много чего, что постепенно нужно окультуривать. Предлагаю после комитета определиться с этой позицией, — добавил Карпов. — В АПК мы уже увидели, к чему могут привести замечательные, технологичные крупные монополисты с точки зрения отношения к социальной сфере и более мелким производителям. Тут та же самая ситуация, поэтому нам, как законодателям, важно проводить единую логику.

Николай Мамулат отметил, что малый бизнес сегодня действительно наименее защищен и у него практически нет возможностей для лоббирования своих интересов, в отличие от крупного и даже среднего бизнеса.

— Я согласен, что МСП нужны меры поддержки и консультации, нужно помогать предпринимателям искать решения среди множества возможностей господдержки, — добавил он.

 

Регионы попросили федеральное правительство снизить ставку НДС, чтобы облегчить структурную перестройку экономики. 

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

64

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика господдержка бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Птицефабрика «Улыбино» завершает инвестпроект

Но по-прежнему не может добиться, чтобы к нему была проложена техническая дорога.
Читать статью >>
новости Новосибирска

«БЕЛЛА Сибирь» скоро запустит производство марли в Новосибирске

Ранее компания анонсировала старт производства в августе 2021 года.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирцам предложили создать универсальную модель оказания помощи людям с рассеянным склерозом

Если она будет признана эффективной, то разработку будут тиражировать в других регионах России. Пока даже не во всех субъектах федерации РФ есть центры по работе с такими пациентами.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Инвестор расконсервирует подземку в центре Новосибирска

Речь идет о закрытом для эксплуатации пешеходном переходе.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Интервью

Феномен выгорания: нюансы «пожарной безопасности»

Все материалы
Лента новостей

Запрет на полеты в аэропорты юга и центра России продлен до 25 мая

18/05/2022, 16:21

«Алютех» наконец откроет ворота на ПЛП

18/05/2022, 15:26

Птицефабрика «Улыбино» завершает инвестпроект

18/05/2022, 14:56

Власти региона надеются на первую очередь PepsiCo

18/05/2022, 14:34
Популярное

Можно ли забыть о долге банку, который покидает Россию

18/05/2022, 15:33

Новосибирцы смогут узнавать об актуальных схемах мошенников

18/05/2022, 12:57

Центробанк повысил порог на переводы средств за рубеж для физлиц

17/05/2022, 15:34

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб увеличил лимиты бесплатных переводов в премиальных пакетах

18/05/2022, 15:12

ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть

18/05/2022, 15:09

Сбер снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса

18/05/2022, 11:13
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска