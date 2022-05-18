Спикер Заксобрания раскритиковал работу бизнес-омбудсмена

— В аппарат уполномоченного по правам предпринимателей поступили 750 обращений от бизнеса. На прежнем уровне остались обращения по земельно-имущественным-отношениям и строительству — 13%, в два раза увеличилось количество жалоб на уголовное преследование, до 11% выросло количество жалоб, связанных со спорами между предпринимателями, жалобы по контрольно-надзорной деятельности и налогам составляют в пределах 5% от общего количества, — сообщил на заседании комитета по бюджету регионального парламента бизнес-омбудсмен Николай Мамулат.

Он также привел примеры системных проблем, в решении которых принимал участие аппарат уполномоченного. В частности, речь идет об отмене запрета размещения нестационарных торговых объектов на придомовых территориях, проверке качества работы систем весового контроля на дорогах региона. Кроме того, Мамулат отметил, что эксперты аппарата оказывают консультации предпринимателям, чтобы предотвратить возможное нарушение их прав.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив назвал доклад бизнес-омбудсмена «слабоватым».

— Вы идете по допандемийному пути. У вас стандартная презентация, не более того, а люди, которые сегодня столкнулись с трудностями в экономике, хотят услышать другое, — заявил Шимкив. — Сколько раз президент РФ говорил по поводу проверок бизнеса, но они продолжаются. Будьте готовы, при докладе на сессии вам этот вопрос зададут первым. Что касается господдержки — понятно, что никто не будет просто так раздавать бюджетные деньги, но когда от вас звучит, что «предприниматели не умеют ими пользоваться»… Вы должны их этому научить, помочь сориентироваться в сложившейся ситуации и выйти из нее.

— Отранжируйте темы, которые нужно поднять. Ваш доклад должен быть взвешенным. Половина депутатов парламента — предприниматели, и они закидают вас вопросами. Если у вас не будет на них ответа, то вы не уйдете с трибуны, — предупредил Панферов. — Мы тоже пригласим вас на фракцию («Единой России». — Ред.), и вопросы будут задаваться в том же тоне, который задал председатель (Андрей Шимкив. — Ред.).

Первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панферов предложил Мамулату более детально проработать все вопросы, волнующие бизнес, с заместителем спикера Заксобрания по экономике — Ириной Диденко.

За бизнес-уполномоченного вступился еще один зампредседателя регионального парламента, лидер фракции КПРФ Владимир Карпов. Он напомнил коллегам, что, требуя от уполномоченного доработки доклада, парламент должен четко обозначить, что он хочет в нем увидеть. Принцип «сделайте по-другому» здесь не работает.

— Мы должны говорить о защите крупных монополистов или все-таки малого и среднего бизнеса? Сначала нужно определиться с главным. МСП проигрывает крупному бизнесу в технологиях, финансах, эстетике и т. д., но позиция руководства страны обозначена четко — мораторий на банкротства. Там хорошо понимают, что не все в этой теме гладко и есть много чего, что постепенно нужно окультуривать. Предлагаю после комитета определиться с этой позицией, — добавил Карпов. — В АПК мы уже увидели, к чему могут привести замечательные, технологичные крупные монополисты с точки зрения отношения к социальной сфере и более мелким производителям. Тут та же самая ситуация, поэтому нам, как законодателям, важно проводить единую логику.

Николай Мамулат отметил, что малый бизнес сегодня действительно наименее защищен и у него практически нет возможностей для лоббирования своих интересов, в отличие от крупного и даже среднего бизнеса.

— Я согласен, что МСП нужны меры поддержки и консультации, нужно помогать предпринимателям искать решения среди множества возможностей господдержки, — добавил он.

Регионы попросили федеральное правительство снизить ставку НДС, чтобы облегчить структурную перестройку экономики.