Снижение цен на яйца заметили в Минсельхозе Новосибирской области

Минсельхоз Новосибирской области продолжает мониторинг цен на рынке сельхозпродукции региона.
— Средние отпускные цены птицеводческих хозяйств на мясо птицы без НДС составили 155 рублей за кг. За неделю снизились на 2%, — рассказал на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. – На яйцо куриное пищевое первой категории — 91 рубль 80 копеек за десяток. Снижение составило 10%.
По сравнению с январем 2023 года средние цены на яйца в Новосибирской области выросли почти на 80%. Впрочем, в магазинах средний ценник гораздо выше и доходит до 170-200 рублей — в зависимости от категории яиц.
Килограмм мороженных охлажденных кур в области в рознице на 15 января 2024 года стоил 241 рубль 3 копейки. Пик цены фиксировался 18 декабря — 245 рублей 13 копеек. В январе 2023 года охлажденная мороженная курица в торговых сетях региона в среднем продавалась по цене 170 рублей 30 копеек. То есть за год куриное мясо подорожало в два раза.
Цена на куриное филе в сетях региона доходила до 400 рублей за кг.
Ранее редакция сообщала о том, что килограмм ржаного хлеба преодолел планку в 100 рублей в Новосибирской области.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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