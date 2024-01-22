Снижение цен на яйца заметили в Минсельхозе Новосибирской области

Минсельхоз Новосибирской области продолжает мониторинг цен на рынке сельхозпродукции региона.

— Средние отпускные цены птицеводческих хозяйств на мясо птицы без НДС составили 155 рублей за кг. За неделю снизились на 2%, — рассказал на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. – На яйцо куриное пищевое первой категории — 91 рубль 80 копеек за десяток. Снижение составило 10%.

Напомним, по данным Новосибирскстата, на 9 января 2024 года средняя стоимость десятка яиц в магазинах Новосибирской области составляла 142 рубля 80 копеек. Это на 6 рублей дороже, чем 25 января, и на 27 рублей дороже, чем в начале декабря. 15 января 2024 года средняя цена составляла 141 рубль 16 копеек.

По сравнению с январем 2023 года средние цены на яйца в Новосибирской области выросли почти на 80%. Впрочем, в магазинах средний ценник гораздо выше и доходит до 170-200 рублей — в зависимости от категории яиц.

Килограмм мороженных охлажденных кур в области в рознице на 15 января 2024 года стоил 241 рубль 3 копейки. Пик цены фиксировался 18 декабря — 245 рублей 13 копеек. В январе 2023 года охлажденная мороженная курица в торговых сетях региона в среднем продавалась по цене 170 рублей 30 копеек. То есть за год куриное мясо подорожало в два раза.

Цена на куриное филе в сетях региона доходила до 400 рублей за кг.

Ранее редакция сообщала о том, что килограмм ржаного хлеба преодолел планку в 100 рублей в Новосибирской области.