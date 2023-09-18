В Новосибирской области создадут еще несколько молодежных лабораторий

Правительство Новосибирской области объявило конкурс на получение грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание научных лабораторий под руководством молодых ученых. Об этом сообщает министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.

Прием заявок объявлен с 16 сентября по 16 октября 2023 года.

В конкурсе будут участвовать научные организации или высшие учебные заведения Новосибирской области, в которых создаются научные лаборатории под руководством молодых ученых.

– Одна из основных целей молодежных лабораторий – вовлечение молодых ученых, ведущих научных и образовательных организаций региона в решение важнейших исследовательских задач, создание кооперации сфер образования и науки с реальным производством, – подчеркнула вице-губернатора Ирина Мануйлова.

Также она отметила, что необходимо обратить особое внимание на взаимодействие молодежных лабораторий с другими научными и образовательными учреждениями. Сегодня в Новосибирской области на базе научных организаций и университетов уже создано и успешно работает шесть молодежных лабораторий.

Ранее редакция сообщала о том, что конкурс общественных стартапов поможет новосибирцам сделать регион успешнее.