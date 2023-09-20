Оборонные предприятия Новосибирска готовы сами обучать кандидатов

В Новосибирске остро встал вопрос обеспечения кадрами оборонной промышленности. На данный момент 60 предприятий заявляют потребность в работниках. Заводы ищут выход из сложившейся ситуации. Об этом сообщила Ольга Лаврова, начальник управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Для того, чтобы удовлетворить спрос на работников были разработаны различные методы.

По словам Лавровой, большое значение в вопросе удовлетворения спроса играет работа предприятий с образовательными организациями.

— Заключаются договора о целевом наборе студентов для комплектования предприятий за счет молодых специалистов, — говорит Лаврова.

Василий Белендир, директор по кадрам и режиму филиала АО «НПО Луч» в Новосибирске, говорит о том, что его предприятие обучает специалистов как при помощи центра занятости, так и своими силами.

Таким подходом пользуется и завод им. В. П. Чкалова, выпускающий истребители.

— Однако мы, простите за слово, начинаем «пожирать» людей у друг друга. Это все из-за того, что нам нужны одни и те же специалисты. Но работнику это все идет в плюс, — отметил Валентин Голуб, заместитель директора по работе с персоналом Чкаловского завода.

Также он отметил, что зачастую на завод приходят люди без образования, и в данном случае с ними заключается ученический договор.

– В течении 3 месяцев с ними проходим какие-то азы. Потом Центр занятости помогает провести их через дополнительное профессиональное образование для получение аттестата. Но даже во время обучения такие работники получают минимум 35 тысяч рублей во время обучения, – подчеркнул Голуб.

По мнению управленца, есть опасения, что рынок труда в следующем году и вовсе опустеет. Эту проблему пытаются решить с помощью привлечения сотрудников из других регионов.

Ранее редакция сообщала о том, что с оборонных предприятий Новосибирска начали увольняться сотрудники. Людей не устраивают оплата и условия труда.