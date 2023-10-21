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Участки с красными линиями будут предоставлять инвесторам в Новосибирске

  • 21/10/2023, 14:28
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Участки с красными линиями будут предоставлять инвесторам в Новосибирске
Для строительства модульных спортивных объектов.

В департаменте инвестиций мэрии Новосибирска прорабатывают проект по созданию модульных спортивных объектов на участках с красными линиями. Это могут быть спортивные клубы, футбольные поля, другие спортивные некапитальные объекты. Они могут быть созданы как в рамках концессионных соглашений, так и в рамках других форм муниципально-частного партнерства. Об этом сообщила на встрече с предпринимателями, организованной реготделением «ОПОРЫ РОССИИ», начальник управления инвестиций мэрии города Новосибирска Светлана Овчаренко.

— Плюс проекта в том, что он позволяет создать объекты там, где на земельных участках невозможно строительство: красные линии не позволяют разместить объекты капитального строительства, — комментирует Светлана Овчаренко. — У модульных спортивных объектов ниже себестоимость строительства. К тому же мы будем предоставлять различные типовые решения.

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Председатель реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов поинтересовался у представителя департамента, есть ли реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены предпринимателям под создание таких объектов.

— У нас есть потенциальные площадки, где модульные спортивные объекты можно реализовать. Сейчас мы формируем список и вскоре его опубликуем на сайте и в телеграм-канале департамента, — пояснила Светлана Овчаренко.

Кроме того, она сообщила, что в департаменте идет работа по подготовке паспортов всех инвестиционных площадок, где город предлагает бизнесу реализовывать проекты. В паспорте будут отражены все индивидуальные характеристики участка. В перспективе паспорта также будут размещены на сайте департамента.

Напомним, с помощью красной разметки выделяют места, доступные для всех граждан. К ним относятся улицы и проезды, скверы и парки, линии связи, электропередач, трубопроводы и железные дороги, а также места их возможного размещения. Основным риском правообладателя, связанным с установлением красных линий на его земельном участке, является возможное изъятие такого участка или его части за границами красных линий для государственных или муниципальных нужд.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии начали согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий. 

Фото freepik

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Спорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : модульные спортивные объекты Красная линия инвестиции в спортивные объекты


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