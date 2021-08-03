Кандидаты-коалиционеры нежелательны в избиркоме Бердска

Минюст РФ по Новосибирской области направил на имя председателя областной избирательной комиссии Ольги Благо письма «по душу» сразу нескольких кандидатов-самовыдвиженцев, претендующих на мандат Бердского городского совета. В частности, речь идет о кандидатах-активистах оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Илье Пуховском и Ольге Нечаевой.

— Имеются сведения о причастности к деятельности общественной организации «Штабы Навального», а также некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан» (Все три перечисленные организации объявлены в России иностранными агентами, их деятельность остановлена по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». — Ред.), являющихся общественными объединениями и организациями, в отношении которых обращено к немедленному исполнению решение Московского городского суда о ликвидации, — говорится в письме, посвященном Илье Пуховскому и подписанном и.о. начальника главного управления министерства Олегом Хрущевым. — По данным ГУ МВД по Новосибирской области, он принимал участие в акциях протестного характера, в том числе инициированных штабом Навального в Новосибирске.

Что касается Ольги Нечаевой, то, как сообщают в региональном Минюсте, она только лишь причастностью к ныне запрещенным организациям не ограничилась.

— Активно выражает информационную поддержку «Фонду борьбы с коррупцией», — говорится в письме руководителю облизбиркома, — распространяет недостоверную информацию, дискредитирующую высших должностных лиц РФ и органы власти, оказывает консультативную и юридическую помощь лицам, задержанным за организацию и участие в несогласованных публичных мероприятиях в январе 2021 года в Новосибирске, инициированных «Штабами Навального».

Аналогичные «письма счастья» ранее поступили и в отношении еще нескольких кандидатов-коалиционеров: Кирилла Левченко, Сергея Косова, Вячеслава Якименко, несмотря на то, что кандидаты уже собрали достаточное количество подписей для своей регистрации. В коалиции аргументы чиновников Минюста вызывают недоумение.

— Что еще? «Лечил сторонников Навального», «сидел за соседним столом в кафе»? — комментирует ситуацию новосибирский коалиционер, экс-глава новосибирского «Штаба Навального» депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко. — Никак не могу понять, зачем все эти сложности, когда можно обойтись одной формулировкой: «Не допущен до выборов, потому что не является членом или сторонником партии «Единая Россия». И все! Просто. Понятно. Прозрачно.

По информации коалиции «Новосибирск 2020» всего собрали и сдали в избирком подписи избирателей 17 ее кандидатов. Судьбы остальных кандидатов, помимо упомянутых ранее, избирательная комиссия решит до 6 августа.

Напомним, выборы депутатов горсовета Бердска должны пройти в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.