Капуста и картофель подорожали в Новосибирской области

В июле 2024 года в Новосибирске наблюдался рост цен на некоторые виды продуктов. Так, например, цена повысилась на картофель (11,9%), белокочанную капусту (8,8%).

Заметно подорожали вареная колбаса (3,7%), пельмени и манты (3,6%).

Также стоит отметить рост цен на натуральный кофе в зернах и молотый (9,5%), какао (6,8%), рыбные консервы в томатном соусе (5,4%).

По данным Росстата, в июле 2024 года минимальный набор продуктов питания для жителей Новосибирской области стоил 6 938 рублей.

Ранее редакция сообщала том, что в Новосибирске подорожало сливочное масло. С начала года масло выросло в цене почти на 100 рублей за килограмм.