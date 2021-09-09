Авиакомпания «Россия» объявила о запуске рейсов в Египет из Новосибирска

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус» приступит к полетам в Египет из восьми городов России. Первые рейсы на курорты Красного моря будут выполнены уже 10 сентября, следует из сообщения авиакомпании.

— В Хургаду лайнеры начнут выполнять полеты из Новосибирска (с 11 сентября), Нижнего Новгорода (с 10 сентября), Ростова-на-Дону (с 11 сентября), Тюмени (с 13 сентября) и Перми (с 10 сентября). В Шарм-эш-Шейх — из Новосибирска (с 18 сентября), Нижнего Новгорода (с 12 сентября), Краснодара (с 14 сентября), Челябинска (с 12 сентября) и Минеральных Вод (с 14 сентября), — говорится в сообщении АК «Россия».

Отмечается, что рейсы по каждому направлению будут выполняться один раз в неделю на самолетах Boeing 737-800. Из Новосибирска полеты запланированы на лайнерах Boeing 474, самых вместительных в парке отечественных авиакомпаний. Билеты доступны для приобретения в сети региональных турагентств, сотрудничающих с туроператором «Библио-Глобус»; они продаются в рамках комплексного турпродукта, включающего перелет, трансфер, проживание в отеле и экскурсионные программы.

По данным туроператора, загрузка первых рейсов из регионов составляет 80-90%.

— Для граждан России, направляющихся в Египет, необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации на английском языке с наличием QR-кода. Сертификат принимается, если после введения второго компонента прошло 14 дней. В случае отсутствия сертификата — отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до времени вылета рейса. Кроме того, все пассажиры обязаны заполнить анкету (карточка здоровья) по прибытии в аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады, — отметили в авиакомпании.

В целях защиты от распространения коронавирусной инфекции в аэропорту и на борту воздушного судна пассажиры обязаны использовать маски, которые не разрешается снимать в течение всего полета, также отметили в АК «Россия».

Напоминаем, что S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Новосибирска и Москвы в ОАЭ. Рейс из Новосибирска в Фуджейру будет выполняться раз в неделю по понедельникам начиная с 1 ноября.