Картины сибирских художников передали музею в Новосибирске

Художественному музею передали в дар произведение современных сибирских художников. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного художественного музея.

— Работы найдут достойное место в коллекции музея. Мы очень рады сотрудничеству, которое у нас сложилось с новосибирским отделением Союза художников России и сибирскими художниками, — отметила Екатерина Болдырева, директор НГХМ.

В фонд музея были переданы 11 работ художников.

Новосибирский государственный художественный музей формируется с 1958 года. В основу его коллекции были положены произведения, поступившие из различных музеев и фондов России. В дальнейшем фонды музея постоянно пополнялись работами, происходящими из крупнейших частных собраний страны, приобретенными на городских, областных, региональных выставках и полученными в дар от художников и их наследников.

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