Пассажир «Тойоты» погиб в ДТП с большегрузом на трассе под Новосибирском

Смертельная авария произошла вечером 28 декабря на автодороге К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий» в Тогучинском районе Новосибирской области.

37-летний водитель грузового фургона «Фотон», двигаясь по трассе в сторону Новосибирска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Авансир». От полученных травм 45-летний пассажир иномарки скончался на месте, 45-летний водитель в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию Тогучинской ЦРБ.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ГИБДД региона.

Во избежание аварий Госавтоинспекция просит выбирать скорость в соответствии с метеоусловиями, состоянием дорожного покрытия и видимостью.

Ранее редакция сообщала о штормовом предупреждении в Новосибирской области.