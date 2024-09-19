Картошка-нелегал от дяди Вити незаконно прокралась на улицы Новосибирска

Три грузовика картофеля изъяли в Заельцовском районе Новосибирска во время рейда по местам несанкционированной торговли.

Во время мероприятий сотрудники городской администрации наткнулись на грузовые автомобили, набитые мешками и коробками со всеми любимым корнеплодом. Машины заняли проход на тротуаре и целый парковочный карман на улице Дуси Ковальчук рядом с метро.

Разрешения у продавцов на торговлю, как и документов на товар, не оказалось.

Проверяющим «бизнесмен» пояснил, что картошка абсолютно безопасна, так как выращена на участке у местного фермера.

— Это картошка дяди Вити. Вожу сюда уже не первый год. Овощи с его фермы знают и любят. Все натуральное, вкусное, — уверял нарушитель. Мужчина считает, что торговать «на Дусе» — самое место. Рядом большая транспортная развязка, высокий трафик, а на его товар есть постоянные покупатели.

Однако в управлении потребительского рынка мэрии напомнили, что несанкционированная торговля в Новосибирске строго запрещена.

— Неизвестно, выкопал он у себя на поле эту картошку или перекупил на рынке. Никаких документов нет, безопасность продукции тоже никто не может обеспечить, — аргументировал инспектор.

Изъятую картошку мужчина сможет вернуть только после того, как заплатит штраф.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский агроном Алексей Мармулев дал рекомендации по выбору вкусной и качественной картошки. Эксперт так же рассказал, где и как лучше ее хранить.