Вдоль Первомайского сквера в Новосибирске обновят яблони

МАУ «Горзеленхоз» приступил к замене старовозрастных яблонь вдоль Первомайского сквера в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирска. Молодые саженцы будут высажены со стороны сквера на ул. Советской.

— Старовозрастные экземпляры заменят 39 новыми саженцами, — уточнили в мэрии.

Обновление завершат до 20 октября.

Напомним, благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске должно быть завершено до конца октября. Власти города надеются, что подрядчик выполнит обязательства контракта в срок. Напомним, 2 октября, мэрия частично открыла проход по дорожке от ул. Советская к Красному проспекту. Однако, на следующий день, 3 октября, сквер был снова закрыт.

Ранее редакция сообщала, что владелец кафе в Первомайском сквере подал иск к мэрии Новосибирска на 250 млн рублей.