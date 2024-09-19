Разборка соседей из-за громкой музыки чуть не закончилась поножовщиной в Новосибирске

В Новосибирске конфликт соседей из-за громкой музыки чуть не закончились поножовщиной. Инцидент произошел в доме по адресу Виктора Уса.

Как рассказывает один из очевидцев в паблике АСТ-54, сосед ни с того ни с сего включил музыку. Сперва до меломана попытались достучаться, но тот не открывал дверь. Тогда соседи начали долбить во входную дверь в надежде на отклик.

Отклик был получен, но не тот, на который рассчитывали соседи. Музыкант открыл дверь и покрыл людей матом.

– Музыкант решил достать нож и накинуться на нас, достали камеру и начали снимать, в итоге он убрал нож и тоже стал снимать и угрожать, что позвонит в полицию, – говорится в сообщении очевидца.

Чем закончилась история, неизвестно.

Новосибирцы стали активно комментировать происшествия. – Зачем долбить было? Выключите электричество ему в хате. Сам выйдет. – На Усах всё стабильно. – Прекрасный район. Соседи все дружелюбные.

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