Разборка соседей из-за громкой музыки чуть не закончилась поножовщиной в Новосибирске

В Новосибирске конфликт соседей из-за громкой музыки чуть не закончились поножовщиной. Инцидент произошел в доме по адресу Виктора Уса.
Как рассказывает один из очевидцев в паблике АСТ-54, сосед ни с того ни с сего включил музыку. Сперва до меломана попытались достучаться, но тот не открывал дверь. Тогда соседи начали долбить во входную дверь в надежде на отклик.
Отклик был получен, но не тот, на который рассчитывали соседи. Музыкант открыл дверь и покрыл людей матом.
– Музыкант решил достать нож и накинуться на нас, достали камеру и начали снимать, в итоге он убрал нож и тоже стал снимать и угрожать, что позвонит в полицию, – говорится в сообщении очевидца.
Чем закончилась история, неизвестно.
Новосибирцы стали активно комментировать происшествия.
– Зачем долбить было? Выключите электричество ему в хате. Сам выйдет.
– На Усах всё стабильно.
– Прекрасный район. Соседи все дружелюбные.
Ранее редакция сообщала о том, что неизвестный в маске Шрека залил газом двух девочек в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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