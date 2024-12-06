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Каток на Михайловской набережной в Новосибирске будет открыт 7 декабря

  • 06/12/2024, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Каток на Михайловской набережной в Новосибирске будет открыт 7 декабря
Это будет самый длинный каток в России

В Новосибирске, на Михайловской набережной, 7 декабря откроется самый протяженный каток в России — 1300 метров. Об этом сообщает Дирекция городских парков.

Техническое открытие катка состоится в 10:00. Первые посетители смогут оценить качество только что залитого ледового покрытия.

— В связи с техническим форматом открытия, на территории будет работать один прокат, — говорится в сообщении Дирекции городских парков.

После официального открытия каток будет доступен для посещения ежедневно. В будние дни он будет открыт с 11:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00.

Напомним, что в парке «Арена» рядом с ледовым дворцом спорта «Сибирь Арена», установят цифровую ёлку. Помимо символа Нового года, в парке будут создадут снежные скульптуры. Их начнут творить 4 января на глазах у посетителей в рамках ежегодного городского конкурса.

Ранее редакция сообщала о том, что рекорд массового катания на коньках поставили в Новосибирске. 

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Открытие Каток


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