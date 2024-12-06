Вопрос о продлении железнодорожной ветки до ОбьГЭС отложили до 2030 года

Депутат горсовета Антон Бурмистров на комиссии по предложениям в генплан города Новосибирска попытался внести на рассмотрение вопрос о продлении железнодорожной ветки для трамвая или электрички до ОбьГЭСа. Об этом он написал на свой странице в соцсети.

— Наиболее экономически выгодным с точки зрения пассажиропотока, наверное, действительно через ВАСХНИЛ (как на картинке). Есть и второй вариант — через поля рядом с действующей веткой (но тут «обижаем» Краснообск и пассажиропоток, т.е. выручка, будет меньше), — сообщил он.

Однако вопрос не получил поддержки. По словам, Антона Бурмистрова, его отложили как минимум до 2030 года. Причина — отсутствие средств.

— В лучшем случае до 2030 года продлят Кировскую ветку до Южно-Чемского микрорайона. Но и это не точно. Вносить изменения в генплан до 2030 года про трамвай/электричку до ОбьГЭСа пока не целесообразно, к сожалению, — написал он.

Проблема транспортной Жители Кировского района, Краснообска и ОбьГЭСа обсуждается уже много лет. Активное строительство усугубляет ситуацию на дорогах, а жители часами простаивают в пробках.

Работу над проектом по созданию скоростного городского трамвая в сторону ОбьГЭСа и Краснообска администрация города начала 10 лет назад — в 2014 году. В июле 2024 года заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин сообщил, что он до сих пор находится на стадии обоснования инвестиций. В технико-экономическом обосновании проекта от 2014 года отмечалось, что стоимость работ оценивалась в 47,8 млрд рублей.

Он отмечал, что реализация этого проекта невозможна без участия регионального правительства, так как часть трассы скоростного трамвая проходит по территории области — по Новосибирскому району.

Михаил Никулин подчеркивал, что исходя из реальной ситуации город до 2030 года может выполнить только первый этап проекта — линию до Южно-Чемского жилмассива. По оценке чиновника на это потребуется около 500 млн рублей.

— Речь идет о продлении существующей линии трамвая до Матрешкиного двора и Просторного, а также модернизации Кировского трамвайного депо, — говорил он.

Ранее в мэрии Новосибирска рассказали, что мешает развитию пассажирских перевозок. Развитие рельсового транспорта в городе сейчас в приоритете.