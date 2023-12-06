Каток открылся в Центральном парке Новосибирска

Вечером пятого декабря в Центральном парке открылся каток. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в Телеграм.
Общая площадь более 2,5 тысяч квадратных метров. Если принести свои коньки, то проход на каток будет бесплатным.
— Прекрасный лед, сделанный нашими спортсменами, уже ждет новосибирцев, — поделилась Терешкова.
Она обратила внимание на праздничные украшение, которые создают новосибирские дизайнеры. Также Терешкова напомнила, что команда департамента культуры продолжает украшать парки и скверы города.
Ранее редакция сообщала о том, что первый городской каток открылся в Нарымском сквере Новосибирска.
Фото со страницы вице-мэра Анны Терешковой в Телеграм
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