Каток открылся в Центральном парке Новосибирска

Вечером пятого декабря в Центральном парке открылся каток. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в Телеграм.

Общая площадь более 2,5 тысяч квадратных метров. Если принести свои коньки, то проход на каток будет бесплатным.

— Прекрасный лед, сделанный нашими спортсменами, уже ждет новосибирцев, — поделилась Терешкова.

Она обратила внимание на праздничные украшение, которые создают новосибирские дизайнеры. Также Терешкова напомнила, что команда департамента культуры продолжает украшать парки и скверы города.

Ранее редакция сообщала о том, что первый городской каток открылся в Нарымском сквере Новосибирска.