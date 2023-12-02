Первый городской каток открылся в Нарымском сквере Новосибирска. Об этом вице-мэр Анна Терешкова сообщила в своем телеграм-канале.

— Первыми на каток с показательные выступлениями вышли фигуристки спортивной школы «Энергия» и Центра зимних видов спорта Ирина Кислых и Дарья Костаненко. Затем для всех желающих прошёл мастер-класс по катанию на коньках и розыгрыш призов от партнёров, — сообщила Терешкова.

По словам директора муниципального учреждения «Стадион» Александра Вовкудана, каждые выходные, на катке будут проводиться бесплатные мастер-классы от инструкторов по спорту. В вечернее время каток будет освещаться гирляндами.

Каток в Нарымском сквере оборудован тёплыми раздевалками и пунктами проката. Со своими коньками можно кататься бесплатно.

Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что в этом году в городе будет открыто почти 50 катков.

Ранее редакция сообщала о том, что главный каток города в этом году будет расположен в Центральном парке Новосибирска. Его площадь составит 2,5 тыс кв метров.