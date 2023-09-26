Катю из Октябрьского района предупреждают об отношениях с Вовкой в Новосибирске

В Октябрьском районе развесили бумажные объявления, предупреждающие Катю об её отношениях с Вовкой. Листовку подписчики прислали в паблик «АСТ-54» в Вконтакте.

В объявлении говорится о «недочеловеке» Вовке, который изменяет своей Кате уже много лет. Также он нигде не работает, а живет за счет возлюбленной в ее квартире.

― При этом при всех знакомых и друзьях оскорбляет и унижает ее, ― написали доброжелатели.

Автор данного опуса просит бросить такого Вовку и предупреждает о нем других девушек.

Ранее редакция сообщала о том, что на буйного мужчину, который напал на маму с коляской в Новосибирске, завели дело.