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В Новосибирской области на санавиацию потратят 95,7 млн рублей

  • 26/09/2023, 19:12
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В Новосибирской области на санавиацию потратят 95,7 млн рублей
«Национальная служба санитарной авиации» стала единственным участником аукциона.

Работы по санавиации в Новосибирской области, как и прежде, будет выполнять АО «Национальная служба санитарной авиации» (г. Санкт-Петербург). Компания стала единственным участником аукциона. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи».

Требования к победителю остались прежними: перевозки должны выполняться на многоцелевом вертолете российского производства. Срок выпуска воздушного судна — не ранее 1 января 2014 года выпуска. Дальность полета — не менее 1000 км. Кроме того, на воздушном судне, используемом для выполнения работ, должно быть изображение красного креста в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Количество мест для медицинских работников и сопровождающих лиц — не менее 4, для пациентов — не менее двух. Базироваться воздушное судно должно в городе Новосибирске. Победителю закупки предстоит транспортировать медицинские грузы, медицинский персонал и больных. Работы будут выполняться на территории Новосибирской области.

Срок выполнения работ с даты заключения контракта 31 декабря 2024 года. Контракт заключен на сумму 95,7 млн рублей при стоимости одного летного часа в 330 тысяч рублей (290 летных часов).

По данным Seldon Basis, АО «Национальная служба санитарной авиации» создано в августе 2017 года в Санкт-Петербурге по инициативе ГК «Ростех» в качестве «гарантирующего поставщика» единой системы санитарной авиации Российской Федерации. Уставной капитал компании 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности — выполнение авиационных работ. Владельцами компании являются ФР «Санитарной авиации» (75% уставного капитала) и АО «Рычаг» (25% уставного капитала). Генеральный директор — Иван Яценко (является совладельцем 16 компаний и руководителем 8 компаний). В 2021 году выручка компании составила 2,8 млрд руб (в 2020 году — 1,3 млрд рублей), чистая прибыль — 42,9 млн руб (в 2020 году — 40,1 млн рублей). Компания имеет в активе 1866 госконтрактов на общую сумму 18,3 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что аукцион по авиатранспортировке больных и врачей в Новосибирске выиграла компания «Ростеха».

Фото со страницы «Национальной службы санитарной авиации» Вконтакте 

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : санавиация Ростех Национальная служба санитарной авиации медицинская помощь


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