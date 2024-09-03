Казанская икона Божией Матери и пояс Богородицы пробудут 3 дня в Новосибирске

С 29 сентября по 1 октября в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска будут находиться Пояс Пресвятой Богородицы и Казанская икона Божией Матери. Святыни привезут в рамках Всероссийского крестного хода.

Торжественная встреча иконы состоится 29 сентября в 10:00. В этот день доступ к святыням будет открыт с 10:00 до 21:00. 30 сентября двери собора распахнутся для верующих с 7:00 до 21:00, а 1 октября — с 7:00 до 18:30.

В течение трёх дней перед ковчегом с иконами будут проходить молебны. А в 18:30 1 октября состоится заключительный молебен и проводы святыни.

– Сотни тысяч верующих смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой, — отметили в Новосибирской митрополии Русской Православной церкви.

Ранее редакция сообщала о том, что чудо с иконой Георгия Победоносца произошло в храме под Новосибирском.