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Каждому владельцу роутера стоит обезопасить себя

  • 27/06/2022, 11:39
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Каждому владельцу роутера стоит обезопасить себя
О средствах борьбы с воровством трафика по Wi-Fi рассказывает эксперт.

Некоторые люди, чтобы сэкономить на оплате услуг связи, подключаются к беспроводной сети соседей по подъезду. В таком случае владельцу роутера стоит себя обезопасить, рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

По его словам, есть несколько способов защиты Wi-Fi.

Во-первых, владельцу необходимо установить надежный пароль. Лучшим вариантом является сложная комбинация из букв и цифр с разными реестрами. Во-вторых, следует регулярно обновлять программное обеспечение роутера и отключаться от устаревших протоколов маршрутизатора. Также Назаренко посоветовал обратиться к специалисту для настройки радиуса действия Wi-Fi.

Если есть подозрение, что Wi-Fi используют посторонние люди, то это можно проверить. Например, можно определить «воровство» сети по индикатору на роутере при отключении всех домашних гаджетов, либо через личный кабинет устройства. Кроме того, можно воспользоваться специальным мобильным приложением, которое определяет Wi-Fi-воров.

— В целом, смена пароля вашего роутера на более надежный и регулярное его обновление, достаточно раза в год, является самой простой и эффективной методикой защиты, при этом не требующей специальных технических знаний, которые понадобятся при других вариантах, — заключил эксперт.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : связь рекомендации эксперта Интернет


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