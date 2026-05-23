Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»

В России снова обсуждается инициатива об ограничении доступа к интернету для детей в возрасте до 14 лет. Об этом заявил член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. В комментарии «РИА Новости» он сообщил, что дети часто погружаются в «бездумное употребление контента». При этом, по его словам, многочасовое изучение развлекательной или даже опасной информации, способствующей деградации.

Директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская считает, что инициатива ограничить доступ подростков до 14 лет к социальным сетям вызывает много вопросов как среди экспертного сообщества, так и в российском обществе в целом. С одной стороны, звучат мнения, что регулирование должно оставаться делом семьи, а государство должно развивать безопасные отечественные платформы. С другой стороны, все видят, что ситуация вышла из-под контроля.

— Как специалист по коммуникациям, я ежедневно наблюдаю, как клиповое потребление контента деформирует навыки живого общения у детей. Статистика это наглядно подтверждает. По данным свежих исследований Mediascope, уже к 9–11 годам интернет-охват среди детей в России достигает критических 99%. Более того, в возрастной группе 9–13 лет доля аудитории соцсетей составляет 94%, причем 65% ребят заходят туда ежедневно. Подростки проводят часы в TikTok и на видеоплатформах, привыкая общаться короткими реакциями, эмодзи и мемами. В итоге к 14 годам мы получаем поколение, которому трудно формулировать сложные мысли вслух, распознавать живые эмоции собеседника и выстраивать глубокие социальные связи в реальном мире, — поясняет собеседник редакции.

По ее словам, ранняя цифровая зависимость буквально стирает навыки долгой концентрации внимания и эмпатии.

При этом эксперт напоминает, что попытки ввести возрастные цензы — это не локальная инициатива, а общемировой тренд на защиту ментального здоровья нового поколения. Опыт Австралии, которая полностью закрывает соцсети для лиц младше 16 лет, или Франции, одобрившей запрет до 15 лет, показывает, что проблема достигла государственного масштаба.

— Главный плюс таких ограничений — возвращение подростков в реальную языковую и социальную среду, где формируется полноценная личность. Безусловно, есть и минусы: тотальный запрет спровоцирует «эффект запретного плода», и дети начнут массово использовать VPN. Именно поэтому финальное решение должно быть не только техническим со стороны государства, но и педагогическим со стороны родителей. Нельзя просто заблокировать приложения и переложить ответственность на провайдеров. Мамам и папам необходимо включиться в процесс, формировать культуру цифровой гигиены внутри семьи и предлагать детям качественную альтернативу в реальном мире — от совместных хобби до живого, доверительного общения в кругу близких, — резюмирует Ирина Гронская.

