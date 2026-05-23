Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Общество

Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Эксперт новосибирского вуза призывает не перекладывать всю ответственность за ограничение доступа к сети на провайдеров

В России снова обсуждается инициатива об ограничении доступа к интернету для детей в возрасте до 14 лет. Об этом заявил член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. В комментарии «РИА Новости» он сообщил, что дети часто погружаются в «бездумное употребление контента». При этом, по его словам, многочасовое изучение развлекательной или даже опасной информации, способствующей деградации.

Директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская считает, что инициатива ограничить доступ подростков до 14 лет к социальным сетям вызывает много вопросов как среди экспертного сообщества, так и в российском обществе в целом. С одной стороны, звучат мнения, что регулирование должно оставаться делом семьи, а государство должно развивать безопасные отечественные платформы. С другой стороны, все видят, что ситуация вышла из-под контроля.

— Как специалист по коммуникациям, я ежедневно наблюдаю, как клиповое потребление контента деформирует навыки живого общения у детей. Статистика это наглядно подтверждает. По данным свежих исследований Mediascope, уже к 9–11 годам интернет-охват среди детей в России достигает критических 99%. Более того, в возрастной группе 9–13 лет доля аудитории соцсетей составляет 94%, причем 65% ребят заходят туда ежедневно. Подростки проводят часы в TikTok и на видеоплатформах, привыкая общаться короткими реакциями, эмодзи и мемами. В итоге к 14 годам мы получаем поколение, которому трудно формулировать сложные мысли вслух, распознавать живые эмоции собеседника и выстраивать глубокие социальные связи в реальном мире, — поясняет собеседник редакции.

По ее словам, ранняя цифровая зависимость буквально стирает навыки долгой концентрации внимания и эмпатии.

При этом эксперт напоминает, что попытки ввести возрастные цензы — это не локальная инициатива, а общемировой тренд на защиту ментального здоровья нового поколения. Опыт Австралии, которая полностью закрывает соцсети для лиц младше 16 лет, или Франции, одобрившей запрет до 15 лет, показывает, что проблема достигла государственного масштаба.

— Главный плюс таких ограничений — возвращение подростков в реальную языковую и социальную среду, где формируется полноценная личность. Безусловно, есть и минусы: тотальный запрет спровоцирует «эффект запретного плода», и дети начнут массово использовать VPN. Именно поэтому финальное решение должно быть не только техническим со стороны государства, но и педагогическим со стороны родителей. Нельзя просто заблокировать приложения и переложить ответственность на провайдеров. Мамам и папам необходимо включиться в процесс, формировать культуру цифровой гигиены внутри семьи и предлагать детям качественную альтернативу в реальном мире — от совместных хобби до живого, доверительного общения в кругу близких, —  резюмирует Ирина Гронская.

Ранее редакция сообщала о том, что давление взрослых и усталость убивают интерес новосибирских школьников к спорту. Педагог НГПУ рассказала, как отличить временный кризис от осознанного решения. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : соцсети Ограничение НГПУ Интернет дети

1 315
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске автор книги о грызунах рассказала, почему капибара стала мемом
Следующая статья
Российские водители чаще выбирают «семерку»

В Новосибирске высадили геоглиф из 777 сосен

Автор: Мария Гарифуллина

На западном берегу озера в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска 23 мая высадили геоглиф — масштабную надпись из деревьев. Из 777 сосен здесь сформировали фразу «100 ЛЕТ ВООП». Годом ранее волонтёры уже провели аналогичную акцию, создав геоглиф «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ».

ВООП — это Всероссийское общество охраны природы. Высадка деревьев — лучший способ отметить юбилей такой организации. Несмотря на дождливую погоду, участники акции заложили контур будущего живого памятника. Для посадки использовались саженцы высотой около метра. Надпись можно будет прочитать с воздуха уже через несколько лет.

Читать полностью

Российские водители чаще выбирают «семерку»

Автор: Оксана Мочалова

В апреле 2026 года российский вторичный авторынок показал уверенный рост. Общий объем проданных машин с пробегом достиг 542,2 тысячи единиц. Это сразу на 14,1% больше, чем в марте, и на 6,4% выше показателей апреля прошлого года.

По данным агентства «Автостат», последний раз рынок превышал психологическую отметку в полмиллиона в декабре 2025 года (тогда было продано 574,2 тысячи машин). В январе, феврале и марте 2026 года спрос колебался от 411 до 475 тысяч автомобилей. Таким образом, апрель стал самым удачным месяцем с начала года.

Читать полностью

В Новосибирске автор книги о грызунах рассказала, почему капибара стала мемом

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске на книжном фестивале «Новая книга» состоялась презентация книги «Вот так капибара! Необыкновенные грызуны и их родственники». Её автор — биолог Анна Новиковская, сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН. Издание рассчитано на детскую аудиторию и рассказывает об удивительном мире грызунов.

Капибара, которая является титульным видом для этой книги, в последние пару лет стала очень популярной в интернете. Изображения невозмутимого грызуна сегодня можно встретить на детской одежде, канцелярских товарах, в мемах. Infopro54 поговорил с Анной Новиковской о том, почему одни животные становятся звёздами соцсетей, а другие — нет.

Читать полностью

«Детям не нужно уезжать из округа»: для выпускников в вузах Сибири предусмотрено более 78 тысяч бюджетных мест

Автор: Юлия Данилова

В 2026 – 2027 учебном году в сибирских вузах запланировано 78,7 тысячи бюджетных мест — на уровне текущего учебного года. Об этом министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил на встрече с полномочным представителей президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.

— Детям не нужно уезжать из Сибири, чтобы получить качественное высшее образование, а потом построить карьеру. Мы системно взаимодействуем с вузами и предприятиями округа, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации над расширением целевого набора, более активным привлечением будущих выпускников на практику, — сказал полномочный представитель.

Читать полностью

Еще один участник дела о миллиардном хищении из НИИТО получил срок

Автор: Юлия Данилова

Фигурантка дела о хищении свыше 1,3 млрд руб. при закупках оборудования для НИИТО Минздрава РФ, управляющая ООО «Бизнес-аналитика» Светлана Тыщенко признана виновной в растрате в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта-Сибирь» из зала суда. Ей назначили четыре года колонии и штраф в размере 400 тысяч руб. После оглашения приговора Светлану Тыщенко взяли под стражу.

Напомним, дело о растрате бюджетных средств при поставках медизделий для НИИТО было возбуждено еще в 2017 году по материалам ФСБ.

Читать полностью

Технологию обезвреживания промышленных отходов испытали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Одним из подходов к долговременному удалению углекислого газа из атмосферы является минеральная карбонизация — реакция CO2 с силикатами магния и кальция, приводящая к образованию стабильных карбонатных минералов. Об этом сообщил директор Климатического центра НГУ кандидат физико-математических наук Георгий Лазоренко.

— Отходы горнодобывающей промышленности могут рассматриваться как потенциальный субстрат для таких климатических проектов. Однако в естественных условиях скорость карбонизации этих материалов низка. Это ограничивает практическое применение технологии, — отметил Лазоренко.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

В Новосибирске высадили геоглиф из 777 сосен

Авто Бизнес Общество

Российские водители чаще выбирают «семерку»

Бизнес Власть Общество

Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»

Общество

В Новосибирске автор книги о грызунах рассказала, почему капибара стала мемом

Власть Общество

«Детям не нужно уезжать из округа»: для выпускников в вузах Сибири предусмотрено более 78 тысяч бюджетных мест

Бизнес Медицина Право&Порядок

Еще один участник дела о миллиардном хищении из НИИТО получил срок

Бизнес Инновации Промышленность

Технологию обезвреживания промышленных отходов испытали в Новосибирске

Общество

Новосибирцы назвали сумму расходов на выпускной в школе

Общество

Жителей Новосибирска начали предупреждать об ограничениях мобильного интернета

Общество

Похолодание задержится в Новосибирской области до воскресенья

Бизнес Общество Экономика

В Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет пять–семь лет

Бизнес Инновации Общество

Автоматическое устройство для мойки лап животных разрабатывают в вузе Новосибирска

Бизнес Промышленность

На шоколадной фабрике Новосибирска в два раза сократилось производство конфет

Бизнес Власть Туризм

Между Новосибирском и Астаной настроят туристические потоки

Бизнес Власть Недвижимость

Научат экономить: на строительной отрасли Новосибирска протестируют бережливое производство

Телекоммуникации

Ещё семь тысяч новосибирцев получили улучшенный интернет

Бизнес Недвижимость

Рекордный рост новостроек без продаж зафиксировали в Новосибирске

Общество Финансы

ЦБ с начала года выявил в Новосибирской области восемь финансовых нелегалов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности