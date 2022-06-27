На Новосибирском инструментальном заводе упал объем заказов

— Мы мониторим ситуацию в IKEA и на АО «Новосибирский инструментальный завод», — сообщил на оперативном совещании, отчитываясь о ситуации в сфере торговли и промышленности региона, профильный министр Андрей Гончаров.

Он пояснил, что «Новосибирский инструментальный завод» перешел на сокращенную рабочую неделю в связи с резким уменьшением спроса на продукцию.

— Три потребителя инструмента сократили свои заявки, — уточнил министр. — С руководством предприятия мы находимся в контакте. Эту неделю будем смотреть за ситуацией. По большому счету опасений нет. Думаю, что цепочка поставок наладится — и предприятие будет работать стабильно

АО «Новосибирский инструментальный завод» образован в советское время. Как говорится на сайте, сегодня предприятие лидирует в стране по производству слесарно-монтажного инструмента. Завод обладает полным технологическим циклом производства инструмента — от дизайнерской разработки изделия до его поставки потребителям. Поставляет продукцию во все регионы России, страны СНГ и Балтии. Директор компании — Евгений Громов. По данным Seldon.Basis, уставный капитал предприятия — 50,47 тысяч рублей. На заводе работают около 220 человек. Выручка компании в 2021 году составила 369,5 млн рублей (в 2020 году — 284,7 млн), чистая прибыль — 430 тысяч рублей (убыток — 22,6 млн). По данным ЕГРЮЛ, у компании 1262 собственника. Из них 86,39% — физлица. 12,17% акций компании принадлежат ООО «М-Сиб». У завода есть 10 дочерних обществ.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что IKEA уходит из России. Сотрудников сократят, заводы и производство продадут, сообщали федеральные СМИ. В новосибирском подразделении компании работают более 500 сотрудников.

В середине июня о планах по уходу сообщила компания Coca-Cola. В Новосибирске завод Coca-Cola HBC Россия работает c 1997 года, поставляет продукцию на территории Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай, а также на Урал и Дальний Восток. На сайте компании отмечалось, что на заводе работают около 700 сотрудников.

На видеосовещании у заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина на минувшей неделе замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил, что правительство области прорабатывает вопрос об использовании активов IKEA и Coca-Cola

Ранее редакция сообщала, что суд отказал кредиторам «Тяжстанкогидропресса» в заключении мирового соглашения. Сотрудники завода выступили с открытым обращением.