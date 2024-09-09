Каждую вторую женщину Новосибирска привлекают мужчины, занимающиеся спортом

По данным SuperJob, почти каждая вторая женщина в Новосибирске находит мужчин, занимающихся спортом, более привлекательными.

— На втором месте — умение работать руками, строить и ремонтировать (21%), — говорится в сообщении сервиса.

4 из 10 опрошенных сервисом мужчин также уверены, что женщины с активным хобби привлекательнее. Каждый четвертый мужчина назвал кулинарию самым привлекательным хобби для женщин. 16% нашли рукоделие привлекательным, а 10% — танцы.

Стоит отметить, что мужья в парах чаще всего увлекаются спортом, на втором месте — охота и рыбалка, на третьем — автомобили и мотоциклы.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска выразили свое отношение к субботникам.