Каждую вторую женщину Новосибирска привлекают мужчины, занимающиеся спортом

По данным SuperJob, почти каждая вторая женщина в Новосибирске находит мужчин, занимающихся спортом, более привлекательными.
— На втором месте — умение работать руками, строить и ремонтировать (21%), — говорится в сообщении сервиса.
4 из 10 опрошенных сервисом мужчин также уверены, что женщины с активным хобби привлекательнее. Каждый четвертый мужчина назвал кулинарию самым привлекательным хобби для женщин. 16% нашли рукоделие привлекательным, а 10% — танцы.
Стоит отметить, что мужья в парах чаще всего увлекаются спортом, на втором месте — охота и рыбалка, на третьем — автомобили и мотоциклы.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска выразили свое отношение к субботникам.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru