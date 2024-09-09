Нелегальный «Тан-Баран» с мигрантами закрыли на Хилокской в Новосибирске

Очередное нелегальное кафе с мигрантами закрыли в Хилокском микрорайоне Новосибирска. Выяснилось, что «Тан-Баран» построен на земельном участке самовольно безо всяких на то разрешений.

Сотрудники прокуратуры, полицейские и судебные приставы нагрянули в заведение общепита ранним утром 9 сентября. После осмотра кафе, его закрыли и опечатали.

— По инициативе прокуратуры мэрией к собственнику участков предъявлен иск о признании постройки самовольной и ее сносе, который находится на рассмотрении. Судом принято решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации самовольно возведенных объектов, — рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Известно, что земля, на которой стоит кафе-нелегал, принадлежит физическому лицу. Изначально участок был передан новому собственнику под индивидуальное жилищное строительство.

Ранее редакция сообщала о том, что закрытый силовиками «Кишлак» с мигрантами на Хилокской в Новосибирске через несколько дней вновь принимал и кормил гостей.