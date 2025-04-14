Каждый шестой новосибирец старше 50 планирует переезд за границу на пенсии

Каждый седьмой житель Новосибирска (13,9%) планирует переехать в другой регион. Ещё 11% хотели бы переехать, но пока не могут реализовать эту мечту из-за отсутствия возможностей.

Интересно, что 4% респондентов оказались в противоположной ситуации: они хотели бы переехать, у них есть возможность это сделать, но они не могут заставить себя принять это решение.

9% респондентов сообщили, что после выхода на пенсию они хотят переехать за город. 5,1% сказали, что переехали бы в другую страну, если бы была такая возможность. 16,5% опрошенных действительно планируют переехать за границу. Однако большинство участников опроса (49,4%) не хотят и не планируют переезжать.

— По нашим данным, на возраст старше 50 лет приходится не более 10% от всех покупателей недвижимости. Люди такого возраста, как правило, уже имеют собственное жилье и не стремятся к переезду, а основной спрос в этой возрастной группе связан с покупкой жилья для детей или внуков. Однако в последние годы наблюдается рост интереса к новостройкам среди людей старше 50 лет, особенно в рамках программ переезда из крупных городов в пригородные районы или в более комфортные жилые комплексы, — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Большинство людей, которые планируют переехать на пенсии, выбирают для жизни Москву и Подмосковье (55,6%) и Крым (22,2%). Ещё 16,7% опрошенных готовы переехать в Санкт-Петербург. Лишь 5,6% респондентов рассматривают города Краснодарского края.

Ранее редакция сообщала о том, что многодетным матерям в России предложили увеличить пенсии. Законопроект может вступить в действие с 2026 года.