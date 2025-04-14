За поезда метро для Новосибирска заплатит областной бюджет

Сегодня на заседании правительства Новосибирской области было принято решение о предоставлении субсидий Новосибирску для обновления подвижного состава метрополитена. Эта мера позволит городу приобрести пять новых составов метро, в том числе с использованием услуг лизинга. Размер субсидий на плановый период до 2027 года составляет порядка четырёх миллиардов рублей, отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

В 2025 году по госпрограмме городу планируется выделить 605 млн рублей.

Напомним, минувшей осенью в Новосибирске прошли трое торгов на поставку пяти новых пятисоставных поездов метрополитена. На двух торгах победитель — АО «Метровагонмаш» — заявил о готовности поставить два состава по цене 863 млн рублей каждый. В цену входит стоимость двух головных моторных, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного вагонов.

Три пятивагонных состава поставит АО «Сбербанк Лизинг». Компания разместит заказ на производство поездов через ООО «ТМХ Городской транспорт». По этому контракту каждый из трех составов обойдется бюджету города в 1,36 млрд рублей.

Общая сумма контрактов составит более 5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что метрополитен Новосибирска увеличил прибыль более чем на три миллиона процентов.