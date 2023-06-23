Каждый второй новосибирец хочет открыть свой бизнес в ближайшие 5 лет

Каждый второй житель Новосибирска хотел бы открыть свой бизнес в ближайшие пять лет.Чаще всего для открытия своего дела новосибирцам не хватает уверенности в себе и необходимого капитала. Об этом сообщается в исследовании проведенном страховой компании «Ренессанс Жизнь» и Авито.Услуги.

Исследователи отмечают, что самой лучшей идеей для бизнеса новосибирцы считают открытие салонов красоты и бьюти-услуги (21%). Каждый пятый (20%) житель города мечтает открыть автосервис. Каждый шестой (18%) считает для себя лучшей идеей открытие кафе или ресторана.

Одним из самых привлекательных сегментов для будущего бизнеса респонденты считают открытие онлайн-школы или курсов (16%). У еще 16% популярен бизнес в сфере ремонта и строительства. 14% мечтают открыть свой магазин продуктов или книжный. Свой бизнес в сфере организации праздников и мероприятий интересен 11% опрошенных из Новосибирска.

— Согласно нашим исследованиям, три четверти (79%) провайдеров услуг на рынке — это частные исполнители, а основной объем заказов и выручки на рынке услуг приходится именно на частных мастеров и микро-бизнес. Это говорит о росте частной предпринимательской инициативы в стране, и высокой привлекательности сферы услуг среди россиян, — говорит Георгий Акопян, директор вертикали Авито Услуги.

Интересно, что основным препятствием на пути начинающих предпринимателей становится постоянное откладывание запуска (38%). Каждый четвертый (25%) считает, что у него недостаточно денег для старта, а у 16% отсутствуют необходимые знания. Еще 15% респондентов не уверены, что у них хватит решительности, чтобы открыть свое дело. 2% боятся, что не найдут партнеров.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще ездить в метро.