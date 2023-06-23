В Новосибирске суд отменил административное наказание директору Метро Мир Александру Мысику

Кировский районный суд Новосибирска отменил административный штраф в отношении директора муниципального предприятия «Метро Мир» Александра Мысика. Об этом сообщают в управлении судебного департамента по Новосибирской области. К административной ответственности Александр Мысик был привлечён в феврале текущего года в результате невыполнения в срок работ по строительству дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста. Решением суда на него был наложен штраф в размере 5,9 млн руб. Защита директора предприятия подала жалобу на это решение суда.

— В жалобе ставился вопрос об отмене указанного постановления с прекращением дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения, — сообщают в управлении судебного департамента. — Решением Кировского районного суда Новосибирска от 23 июня 2023 года отменено постановление мирового судьи 2-го судебного участка Кировского судебного района Новосибирска от 07.02.2023, производство по делу прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.

В то же время напомним, что Александр Мысик в настоящее время является подозреваемым по нескольким уголовным делам. Первое дело было возбуждено по факту использования некачественных материалов при строительстве дороги к ледовой арене в середине ноября прошлого года. По версии следствия ущерб составил 359 млн руб. Второе уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, касающееся злоупотребления должностными полномочиями, возбуждено в начале текущего года. По версии следствия, руководитель принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка. Наконец, третье дело связано с превышением должностных полномочий.

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