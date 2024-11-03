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В 49 тысяч рублей обойдется новогодний ужин в одном из ресторанов города

  • 03/11/2024, 13:30
В 49 тысяч рублей обойдется новогодний ужин в одном из ресторанов города
Обзор сценариев праздника, который готовят для своих гостей предприниматели столицы Сибири

До Нового года осталось два месяца. Но готовить сани нужно с лета, а бронировать места на празднование главного праздника года тем более. Выбирать в Новосибирске есть из чего: бары и рестораны, отели и загородные резиденции, боулинг-центры и картинг-клубы. Выбор огромный и все зависит только от ваших запросов и толщины кошелька.

Рестораны и бары

В новосибирских заведениях общепита новый год можно встретить как по классическому сценарию, так и по нестандартному. Программа большинства ресторанов, которые обзвонил корреспондент Infopro54, включает живую музыку, выступления артистов и многое другое.

Средний чек за ужин в ресторане в новогоднюю ночь обойдется в 3000 руб., и это без учета алкоголя. Банкет будет стоить вдвое дороже — 6000 руб. за человека. За развлекательную программу в ночь на 1 января придется заплатить не менее 4000 руб. за человека, а за детского аниматора — от 2000 руб. за час.

Дороже всего за новогодний праздник придется заплатить в капсульном ресторане Ten на крыше Grand Autograph Hotel. Блюда от шеф-повара и развлекательная программа обойдутся одному гостю в 49 тысяч рублей. За эту сумму собравшимся полагается приветственный фуршет, живая музыка, красочная фотозона, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Развлекать гостей будет ведущий Артем Фадеев, а за музыкальное сопровождение отвечать кавер-группа «Ультрафиолет» и дуэт Compadres. Маленькие гости будут играть с аниматорами в детской комнате.

В River Park средний чек — 1500 рублей без учета алкоголя. Для гостей здесь готовят фееричную шоу-программу, выступление иллюзиониста, стилизованный фуршет и фотозону. Позаботиться организаторы и о маленьких гостях. В отдельном зале их будет развлекать няня-аниматор.

Праздничный ужин в «Максимилианс» обойдется минимум в 2 тысяч руб. Здесь в новогоднюю ночь тоже пройдет захватывающее шоу с живой музыкой и, конечно же, с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Недорого и активно

Если же сидеть за шикарным столом скучно, а душа рвется в пляс, то можно встретить деда Мороза в «Подземке». Здесь в ночь на 1 января будет проходить энергичное шоу с участием популярных новосибирских диджеев. При этом, до 12-ти часов ночи гостям будут предлагать шампанское и участие в розыгрыше путёвки в Дубаи. До полуночи вход в заведение бесплатный, а после 00:00 — 500 рублей и мандаринка.

Создадут движ в новогоднюю ночь также в боулинг-центрах и картинг-клубах. Так, в боулинг-центрах «Квантум» и «Аполло» гостям предложат банкетное меню на выбор, бронирование дорожек до 6 утра и шоу-программу на тему «Назад в СССР». А в картинг-клубе «На новой высоте» — спортивно-развлекательную программу с конкурсами и акциями.

Подальше от суеты

Уставшим от деловой активности и городской суеты можно отправиться за город. Один из вариантов такого отдыха предлагает парк-отель «ХВОЯ». Сама новогодняя программа здесь начнется в 21.00 в ресторане «Лес», а пройдет она в стиле «Стиляги». Когда же звон бокалов стихнет, а Дед Мороз со Снегурочкой отправятся в свою резиденцию, гости смогут покататься на коньках на берегу Бердского залива или на бубликах со снежной горки.

Редакция Infopro54 продолжит изучать новогодние предложения индустрии гостеприимства Новосибирска и рассказывать вам о наиболее интересных вариантах.

Ранее редакция рассказывала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Бизнес Стиль жизни

Регионы: Новосибирск

Теги : Рестораны Новосибирска новогодний ужин Где отметить Новый год в Новосибирске


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