Кемеровские предприятия подталкивают к повышению производительности труда

Губернатор Сергей Цивилев провел совещание с руководителями крупных компаний из базовых несырьевых отраслей экономики, работающих на территории Кузбасса. Обсуждались пути повышения эффективности производств и роста заработной платы сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

В нацпроект «Производительность труда» Кузбасс вступил одним из первых в стране — в 2019 году. За это время улучшили производство уже 61 компаний, более половины из них относятся к сфере обрабатывающих производств. При этом установленным критериям нацпроекта в Кузбассе соответствует еще 121 компания, из них 51 предприятие в сфере обрабатывающих производств, 27 транспортных, 20 строительных организаций, 13 сельскохозяйственных предприятий, 10 — сферы торговли. Это значит, у них тоже есть шанс без значительных финансовых затрат повысить свою эффективность.

— Повышение производительности труда на предприятиях Кузбасса в нынешней экономической ситуации — жизненно необходимо для развития экономики и роста благосостояния наших жителей. Все сознательные и ответственные представители бизнеса стараются в условиях жестких экономических санкций выпустить больше конкурентоспособных товаров, поднять заработную плату сотрудникам, увеличить налоговые поступления, развивать производство. Такие возможности дает участие в нацпроекте «Производительность труда». Нацпроект «Производительность труда» помог кузбасским предприятиям увеличить эффективность работы на 27%. Те предприниматели, которые включились в программу, уже почувствовали серьезный экономический эффект за счет внедрения элементов бережливого производства, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Всего в Сибирском федеральном округе, по данным официального сайта национального проекта «Производительность труда», в нем участвуют 413 предприятий. Первое место по числу участников занимает Красноярский край (81 компания), второе место делят Алтайский край и Новосибирская область (69 компаний), далее за ними идет Томская область (47 компаний), Омская область (42 компании), затем Иркутская область (38 компаний) и последнее место делят Республика Алтай (2 компании), Республика Тыва (2 компании), Республика Хакасия (2 компании).

В рамках нацпроекта предприятия получают бесплатную помощь экспертов регионального центра компетенций (РЦК) в оптимизации производственных процессов. Кроме того, участники нацпроекта могут получить льготный заем из федерального Фонда развития промышленности всего под 1% годовых на модернизацию своего производства.

Участие в нацпроекте для предприятий рассчитано на три года, в каждый из которых эффективность работы должна возрастать не менее чем на 5%. При этом опыт участников нацпроекта в Кузбассе показывает, что оптимизация производственных процессов по принципам бережливого производства позволяет повышать эффективность работы в среднем почти на 30%. Планируется, что к концу 2025 года участниками нацпроекта в Кузбассе должны стать как минимум 93 предприятия.

Стать участником нацпроекта «Производительность труда» может предприятие, которое соответствует трем установленным критериям: размер годовой выручки предприятия превышает 400 млн рублей, предприятие входит в состав пяти приоритетных отраслей (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля), доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического лица не превышает 50%.

Ранее редакция рассказывала, что участники нацпроекта «Производительность труда» представили разработки на «Технопроме-2022».