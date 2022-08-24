Участники нацпроекта «Производительность труда» представили разработки на «Технопроме-2022»

В рамках форума работает выставочная экспозиция, на которой свои разработки представили предприятия-участники национального проекта «Производительность труда».

«Мы видим, что форум развивается в серьезной динамике. Это говорит о том, что в стране уделяется большое внимание развитию науки, достижению технологического суверенитета и экономической безопасности», – отметил на открытии форума заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В этом году в «Технопроме» принимает участие 11 тысяч человек, среди которых представители сотен компаний. В их числе и участники нацпроекта «Производительность труда», представляющие свои разработки.

Компания Future Technologies, вошедшая в нацпроект под кураторством Федерального центра компетенций, недавно получила статус системообразующего предприятия. Компания поддерживает курс на импортозамещение и использует меры господдержки, также начала процесс создания собственной электронной компонентной базы.

На стенде Future Technologies демонстрирует оптические модули собственного производства и стенд автоматической настройки высокотехнологичного модуля QSFP. Комплекс включает осциллограф, генератор, спектроанализатор, отладочную плату собственной разработки компании и программу, автоматически настраивающую модули.

«Оптический модуль нужен для преобразования электрического сигнала в оптический. Используется как оптический интерфейс в телекоммуникационном оборудовании. Основные потребители нашей продукции – мобильные операторы, дата-центры, корпоративные сети», – отметил представитель Future Technologies.

На стенде АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток», который вошел в нацпроект под кураторством Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, представлены электроника и полупроводниковые приборы – стабилитроны, ограничители напряжения. Выставлена продукция, которую уже изготавливают на заводе, но и перспективные разработки. Также на стенде представлен макет Технопарка Восток, который строится на территории завода и будет предоставлять площади с технологическими мощностями для студентов и разработчиков продукции.

Национальный проект «Производительность труда», который курирует Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 66 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.