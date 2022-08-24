Рекламодателям

Участники нацпроекта «Производительность труда» представили разработки на «Технопроме-2022»

  • 24/08/2022, 11:58
В Новосибирской области начал работу международный форум технологического развития «Технопром-2022».

Технопром-2022В рамках форума работает выставочная экспозиция, на которой свои разработки представили предприятия-участники национального проекта «Производительность труда».

«Мы видим, что форум развивается в серьезной динамике. Это говорит о том, что в стране уделяется большое внимание развитию науки, достижению технологического суверенитета и экономической безопасности», – отметил на открытии форума заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В этом году в «Технопроме» принимает участие 11 тысяч человек, среди которых представители сотен компаний. В их числе и участники нацпроекта «Производительность труда», представляющие свои разработки.

Компания Future Technologies, вошедшая в нацпроект под кураторством Федерального центра компетенций, недавно получила статус системообразующего предприятия. Компания поддерживает курс на импортозамещение и использует меры господдержки, также начала процесс создания собственной электронной компонентной базы.

На стенде Future Technologies демонстрирует оптические модули собственного производства и стенд автоматической настройки высокотехнологичного модуля QSFP. Комплекс включает осциллограф, генератор, спектроанализатор, отладочную плату собственной разработки компании и программу, автоматически настраивающую модули.

«Оптический модуль нужен для преобразования электрического сигнала в оптический. Используется как оптический интерфейс в телекоммуникационном оборудовании. Основные потребители нашей продукции – мобильные операторы, дата-центры, корпоративные сети», – отметил представитель Future Technologies.

На стенде АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток», который вошел в нацпроект под кураторством Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, представлены электроника и полупроводниковые приборы –   стабилитроны, ограничители напряжения. Выставлена продукция, которую уже изготавливают на заводе, но и перспективные разработки. Также на стенде представлен макет Технопарка Восток, который строится на территории завода и будет предоставлять площади с технологическими мощностями для студентов и разработчиков продукции.

Национальный проект «Производительность труда», который курирует Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 66 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

211

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопром-2022 производительность труда АИР НСО


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области перед судом предстанет директор лесхоза, из-за которого начался крупный лесной пожар

24/08/2022, 12:21

Технопарк подписал соглашение с консорциумом потенциальных резидентов

24/08/2022, 12:07

Кемеровские предприятия подталкивают к повышению производительности труда

24/08/2022, 12:03

Новосибирцы потратили два миллиарда рублей на ювелирные украшения

24/08/2022, 11:09
Популярное

Правительство утвердило список российских сервисов для предустановки на смартфоны

23/08/2022, 16:51

Лимонады «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange» заменят Sprite и Fanta уже в сентябре

23/08/2022, 15:34

Открытие 93-го сезона Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

23/08/2022, 15:00

Новости компаний

Новая цифровая реальность: «Ростелеком» рассказал о современных технологиях на форуме «Технопром» в Новосибирске

24/08/2022, 11:16

ВТБ предупреждает о нелегальных «услугах» установки приложения в App Store

24/08/2022, 10:37

Банк Уралсиб запустил виртуальную карту МИР Business с возможностью снятия наличных

23/08/2022, 14:45

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска