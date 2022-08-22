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Новосибирский завод увеличит производство продукции благодаря нацпроекту

  • 22/08/2022, 15:33
АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» планирует нарастить темпы производства.

Новосибирский завод увеличит производство продукции благодаря нацпроектуС помощью национального проекта «Производительность труда» на заводе увеличат выпуск продукции, в том числе для выхода на новые рынки сбыта.

На предприятии будут оптимизировать производство полупроводниковых приборов, использующихся в источниках опорного напряжения, которые входят в комплектацию любой электронной аппаратуры.  Завод планирует расширять производство для выхода на новые индустриальные рынки и в несколько раз увеличивать выпуск приборов.

«Наше предприятие – одно из немногих предприятий полного цикла производства электронной продукции в стране. Уверен, что нацпроект приведет к расширению производства, увеличению количества рабочих мест, что в свою очередь позволит нам выйти на новые рынки сбыта и обеспечивать продукцией заказчиков. А также даст дополнительный толчок в развитии и росте предприятия в целом!», – говорит исполнительный директор АО «НЗПП Восток» Евгений Масленников.

В нацпроект компания вошла под кураторством Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), который создан на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Сотрудники компании вместе с экспертами РЦК проанализируют работу участка сборки полупроводниковых приборов, начиная от склада кристаллов и заканчивая складом готовой продукции, проведут диагностику всех основных процессов, найдут потери и составят план по улучшению эффективности работы.

«В текущих экономических условиях бережливые технологии приобретают особое значение для предприятия. Объемы возрастают, работа должна быть выполнена качественно и в сжатые сроки. Повышение производительности с помощью наших экспертов поможет заводу не сбавлять темп объемов производства продукции и поддержать стабильную работу», – говорит руководитель РЦК Камилла Волосская.

СПРАВКА

АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» (АО «НЗПП Восток») – ведущий разработчик и производитель электроники, операционных усилителей, фотоприемных устройств и датчиков.

Национальный проект «Производительность труда», который курирует Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 66 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток нацпроекты России АИР НСО


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