На «Новосибирском заводе полупроводниковых приборов Восток» снова смена руководства

Гендиректор АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» Евгений Масленников, вступивший в должность в сентябре текущего года, больше не возглавляет предприятие. Об этом сообщил ЧС-ИНФО. Напомним, что до Евгения Масленникова во главе организации стоял Дмитрий Жидков, который также ушел в отставку, проработав меньше года. В настоящее время обязанности руководителя НЗПП «Восток» исполняет коммерческий директор НЗПП «Восток» Кирилл Ипполитов.

Владимир Исюк, руководивший предприятием с 2006 по 2021 год, считает, что для ГК «Элемент» станет огромной проблемой найти нового генерального директора, тем более из местных, а не из Москвы. Особенно при условии, что он должен справиться с управлением предприятием, исполняющим важный гособоронзаказ.

Издание отмечает, что на сегодняшний день площадка завода на улице Дуси Ковальчук не продана. По словам Владимира Исюка, это связано с максимальной загруженностью кристального производства на данной площадке из-за резкого роста гособоронзаказа.

НЗПП «Восток» — один из ведущих разработчиков и производителей интегральных схем, операционных усилителей, фото-приемных устройств и датчиков.

— Мы прорабатываем заявку на конкурс Минпромторга РФ, который ведомство объявило в ноябре. Планируем подать ее в следующем году. Сейчас мы готовим нормативно-правовую базу, а управляющая компания парка — документы для вхождения в реестр Минпромторга РФ, — сообщала на пресс-конференции начальник управления институционального и территориального развития экономики министерства экономического развития региона Ирина Агапеева.

Напомним, в ноябре стало известно, что на НЗПП «Восток» планируют создать промышленный парк в сфере электронной промышленности.

Она уточняла, что речь идет об инициативе АФК «Система», которая планирует создать парк на базе НЗПП «Восток» (Входит в совместное предприятие «Элемент» АФК «Системы» и госкорпорации «Ростех». — Ред.).

Ранее редакция сообщала, что Новосибирский разработчик микросхем нацелился на гражданский рынок.

Фото пресс-службы АО «НЗПП Восток»