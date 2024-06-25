«Кеша летит на ужин»: новосибирский фуд-блогер стала Матерью драконов после того, как приручила коршуна

Известный фуд-блогер из Новосибирска приручила коршуна — каждый день хищная птица прилетает к балкону на 7-м этаже в Нижней Ельцовке, как к себе домой.

Дружба между Евгенией Романовой и крылатым гостем началась чуть меньше месяца назад, когда девушка решила покормить хищника, кружившегося возле ее окна.

— Наш дом находится рядом с лесным массивом. Как-то сидели с мамой на балконе, а он кружил рядом. Мама говорит, мол, брось ему мясо. Я махнула ему рукой и бросила — он спикировал и схватил мясо прямо на лету. Потом я решила покормить его с рук — он без промедления взял с вытянутой руки кусок мяса и утащил, — рассказала Infopro54 Евгения Романова.

С того дня коршун, поняв, что ему здесь рады, стал частым гостем у Жени — ежедневно он ожидает «сигнала» от своей «хозяйки» на крыше соседней высотки. Девушка даже имя ему дала — Кеша. Кормит она его дважды в сутки: в 5 утра и в 7 часов вечера. Еду с ладони Кеша берет аккуратно, не оставляя царапин.

— У меня изначально не было даже мысли, что он может меня поранить. Страха не было вообще, скорее, интерес — удастся ли приручить хищника, — поделилась собеседница.

По словам сибирячки, возле дома кружат три коршуна, правда, двое из них совсем подростки и они не осмеливаются приближаться к балкону. Зато их родитель абсолютно спокойно это делает.

В жаркую погоду хищника нет поблизости. Тогда девушка оставляет «лакомства» на карнизе. А когда возвращается домой, видит, что мяса уже нет, что означает — «дорогой гость» уже побывал здесь.

Для кормления Кеши Женя ежедневно покупает все свежее: говяжье легкое, курицу, куриные головы, куски мяса. А подопечный это благодарно принимает.

— Конечно, накладно выходит, ну а что поделаешь, мы в ответе за тех, кого приручили, как говорил великий классик. Поэтому приходится делиться, — признается сибирячка.

За необычные «взаимоотношения» с грозной птицей знакомые в шутку теперь называют девушку Матерью драконов.

По просьбе своих подписчиков, Евгения записала процесс кормления хищника на видео и опубликовала на своей странице в соцсетях.

— У нас с Кешей ужин. Купила ему сегодня такую вот вкусняху — это говяжье легкое. Кешка уже сидит на доме. Уже летит, — комментирует она на видео.

Коршун подлетает к окну и молниеносно, но довольно аккуратно, хватает «добычу» с руки «хозяйки», а та ему вдогонку желает приятного аппетита.

За двое суток ролик собрал почти 3 миллиона просмотров и кучу комментариев. Мнения подписчиков разделились: кто-то восхищается дружбой девушки с хищником, а кто-то обвиняет ее в том, что она убивает в подопечном охотничьи инстинкты.

— Мать драконов! — Так он скоро будет узнавать вас на улице! На всякий случай носите с собой вкусняшки для него. — Вот она, Бурерожденная! Как вы его прикормили! — Жду новых серий каждый день! — Женя, ищите еще одну работу. Все равно это круто и вызывает такие эмоции, продолжайте! — В прямом смысле высокие отношения. — Восторг! — Приручить «дракона» практически. — Это просто круто, у вас свой хищник, который вам доверяет. Просто вышка! — Вот это да! Вот это у вас питомец! — Повелительница птиц! — Мурашки по коже! Приручить такую птицу не каждому в голову придет. — Так нельзя! Вы лишаете его охоты и приучаете, а потом, когда у вас не будет мяса, он не сможет самостоятельно охотиться. — Хорошо, хоть с рукой осталась. — Перчаточку кожаную надевайте на всякий случай. Вам можно только позавидовать… — Как такое возможно?! — Думала, только б полруки не унес.

Оправданы ли опасения комментаторов по поводу отсутствия на руке у сибирской «матери драконов» перчатки? Или Евгении не стоит беспокоиться на сей счет?

На эти вопросы Infopro54 ответил новосибирский орнитолог Алексей Яновский. Эксперт отметил, что при взаимодействии с коршунами необходимо соблюдать гигиену, так как птица любит рыться на помойках и свалках, питается падалью.

— Кормить коршуна из окна с руки не опасно. Тем более почти месяц девушке кормление сходит с рук. Но все же, учитывая образ жизни этого хищника, на когтях у него может быть что угодно. Поэтому лучше подстраховаться и надеть кожаную перчатку, — советует биолог.

По словам собеседника, в последние годы в Новосибирске коршунов стало очень много. Эти птицы стали неотъемлемым элементом пейзажа: в небе часто можно заметить силуэт коршуна. Люди подкармливают хищных птиц. Те запоминают, с какого окна их баловали мясом, и, при случае, возвращаются туда.