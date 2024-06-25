Коммунальный потоп в центре Новосибирска повредил автомобили

В Новосибирске на улице Фрунзе произошла коммунальная авария. Сильный поток воды выбил люк на дороге.

По сообщению группы «АСТ-54» в ВКонтакте, потоки воды повредили один автомобиль, а салон другого оказался затоплен.

На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, всё происходит очень быстро. Водитель сдаёт назад, и мы видим мощный поток воды из-под земли.

Новосибирцы начали активно обсуждать данный инцидент.

— Ещё одна фобия на дороге. — Новосибирские горячие источники. — Ужас, конечно.

Ранее редакция сообщала о том, что Nissan расплющило в жестком ДТП в Новосибирске.