Коммунальный потоп в центре Новосибирска повредил автомобили

В Новосибирске на улице Фрунзе произошла коммунальная авария. Сильный поток воды выбил люк на дороге.
По сообщению группы «АСТ-54» в ВКонтакте, потоки воды повредили один автомобиль, а салон другого оказался затоплен.
На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, всё происходит очень быстро. Водитель сдаёт назад, и мы видим мощный поток воды из-под земли.
Новосибирцы начали активно обсуждать данный инцидент.
— Ещё одна фобия на дороге.
— Новосибирские горячие источники.
— Ужас, конечно.
Ранее редакция сообщала о том, что Nissan расплющило в жестком ДТП в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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