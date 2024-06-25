Здание Сибирь-Арены загорелось в Новосибирске

Днем, 25 июня, загорелось новое здание Сибирь-Арены на левом берегу города. Из комплекса было эвакуировано 200 человек из числа персонала. В это время никаких массовых мероприятий в здании не проводилось.

― Силы и средства были направлены по повышенному рангу. Было установлено, что на третьем этаже произошло короткое замыкание. Помощь спасателей не потребовалась, ― прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.

Спортивный объект вернулся к обычной работе. Никто из работников в результате небольшого возгорания не пострадал.

Ранее редакция рассказывала, что крупный пожар на складе в городе Обь унес жизни двух человек.