Здание Сибирь-Арены загорелось в Новосибирске

Днем, 25 июня, загорелось новое здание Сибирь-Арены на левом берегу города. Из комплекса было эвакуировано 200 человек из числа персонала. В это время никаких массовых мероприятий в здании не проводилось.
― Силы и средства были направлены по повышенному рангу. Было установлено, что на третьем этаже произошло короткое замыкание. Помощь спасателей не потребовалась, ― прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.
Спортивный объект вернулся к обычной работе. Никто из работников в результате небольшого возгорания не пострадал.
Ранее редакция рассказывала, что крупный пожар на складе в городе Обь унес жизни двух человек.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области.
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