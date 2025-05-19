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Киберпреступники атакуют новосибирский бизнес с помощью искусственного интеллекта

  • 19/05/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Киберпреступники атакуют новосибирский бизнес с помощью искусственного интеллекта
Тренды в информационной безопасности обсудили эксперты в столице Сибири

Российские компании сократили использование иностранных продуктов по информационной безопасности до 52% . В крупном бизнесе доля отечественных решений сегодня составляет около 66%. При этом, требования регуляторов по ИБ охватывают все больше отраслей, и средний бизнес чаще сталкивается с определенными сложностями в условиях ограниченных бюджетов. Подходы компаний для формирования защиты бизнеса обсудили эксперты на Axoft Платформе «Настоящие ИТ-хиты» в Новосибирске.

В качестве основных вызовов для отрасли эксперты назвали ключевую ставку Центробанка и ее влияние на реализацию проектов, а также расширение регуляторных требований в сфере информационной безопасности.

— Многие компании пересматривают инвестиционные стратегии развития и бюджеты в силу высокой долговой нагрузки, которая сформировалась в предыдущие периоды. Поэтому в ближайшие два года мы ожидаем, что бизнес будет делать акцент на ключевые направления кибербезопасности и самые востребованные технологии — сетевая безопасность, защита данных, управление доступом и другие направления, — считает менеджер по работе с региональными партнерами ГК «Солар» Вячеслав Бадиков.

Руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев отметил, что на фоне роста кибератак и усиления требований к подрядчикам, особенно в цепочках поставок, повышается спрос на сервисы управления защитой.

—  Сегодня атаки становятся сложнее, их число непрерывно растёт, и это повышает потребность компаний в надёжной защите. Учитывая нехватку ИБ-специалистов или недостаток ресурсов, что особенно актуально для СМБ, для таких компаний могут подойти решения класса MDR, которые обеспечивают так называемую управляемую защиту. Она позволяет обеспечить важную составляющую безопасности — тщательный анализ и исследование киберинцидентов, —  говорит Киселев.

Менеджер по развитию бизнеса Positive Technologies Дмитрий Григорьев также отмечает, что киберпреступники внедряют ИИ в свои инструменты, создают сервисы, которые позволяют проводить атаки даже новичкам, и все чаще стремятся нарушить бизнес-процессы организаций.

Кроме того, эксперты отмечают, что на рынке усиливается спрос на специализированные ИБ-решения, позволяющие выстраивать более зрелую систему безопасности. По данным Axoft, за последние три года CAGR «тяжелых» ИБ-решений — таких как NGFW, XDR, SIEM — начал выравниваться, тогда как интерес к высокоуровневым продуктам усиливается. CAGR в классах решений PAM составил 31,4%, DCAP (24,2%), EBRS (21,6%), при этом в СДФО темпы по EBRS достигли 30%.

— Мы видим рост интереса к решениям класса PAM — за два года их доля в ИБ-сегменте увеличилась с 2–3% до 10%, — констатирует заместитель руководителя отдела по работе с партнерами «Айти Бастион» Максим Баденков.

По данным ассоциации «Руссофт», в Новосибирске находятся 24 головных офиса или удалённых центра разработки различных российских производителей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в число лидеров по количеству DDoS-атак. Наиболее уязвимыми оказались региональные веб-сайты компаний, работающих в сферах ИТ, телекоммуникаций, промышленности и ТЭК. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Технологии

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : киберпреступники ИТ-безопасность искусственный интеллект


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