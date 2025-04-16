Новосибирск вошел в число лидеров по количеству DDoS-атак

В первом квартале 2025 года аналитики RED Security провели анализ активности DDoS-атак, выявив, что количество инцидентов, направленных на веб-сайты региональных предприятий, впервые обогнало атаки на столичные онлайн-платформы. Согласно информации от ТАСС, наиболее часто в начале 2025 года хакеры нацеливались на ресурсы организаций, расположенных в Сибирском федеральном округе.

На города Сибири, такие как Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Томск, пришлось 24,3% всех региональных атак. Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Калининград, зафиксировал 19,6% инцидентов, заняв второе место. Тройку лидеров замыкает Уральский федеральный округ (Екатеринбург, Курган, Нижний Тагил и Сургут) с 14,8% от общего числа атак.

Наиболее уязвимыми в первом квартале оказались региональные веб-сайты компаний, работающих в сферах информационных технологий, телекоммуникаций, промышленности и топливно-энергетического комплекса. На эти четыре сектора пришлось 90% всех зафиксированных инцидентов.

По словам Андрея Дугина, руководителя центра сервисов кибербезопасности RED Security, увеличению числа DDoS-атак в регионах способствуют два фактора. Во-первых, уровень защиты регионального бизнеса пока уступает столичному. Во-вторых, распределение DDoS-атак по отраслям указывает на то, что злоумышленники фокусируются на ресурсах ИТ- и телеком-провайдеров, так как сбои в их инфраструктуре приводят к недоступности сайтов многих клиентов.

В 2024 году наблюдался устойчивый ежеквартальный рост DDoS-атак на региональные онлайн-ресурсы, в среднем на 70%. В первом квартале текущего года этот показатель увеличился до 77,7%. Всего за период с января по март специалисты зарегистрировали около 15 тысяч DDoS-атак на веб-сайты региональных клиентов, при этом соотношение атак на региональные и столичные ресурсы составило 54% к 46%.