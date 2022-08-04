Пивоваренный концерн Heineken оценил свои российские активы в 475 миллионов евро

Heineken планирует завершить свою деятельность на территории Российской Федерации до конца этого года, пишет ГЛАС.ru.

Компания оценила свои активы в России в 475 миллионов евро. Чистая прибыль Heineken в апреле-июне составила 1,27 миллиарда евро по сравнению с 1,03 миллиарда евро, полученными за аналогичный период прошлого года. Выручка компании выросла до 13,49 миллиарда евро с 10,01 миллиарда евро годом ранее.

О решении Heineken уйти с российского рынка стало известно еще в конце марта. Тогда же концерн объявил, что приостановит экспорт пива в Россию и все инвестиции. В связи с передачей бизнеса новому владельцу компания ожидала, что придется списать по крайней мере 400 миллионов евро, однако, учитывая новые оценки, компания уверена, что потерь получится избежать.

Ранее редакция сообщала, что у новосибирского завода Heineken сменится собственник.