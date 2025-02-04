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В «Новосибирскавтодоре» сменился генеральный директор

  • 04/02/2025, 12:30
Автор: Юлия Данилова
В «Новосибирскавтодоре» сменился генеральный директор
Ранее компания заявила о планах выйти с большим займом на облигационный рынок

Дмитрий Кекулиди, гендиректор АО «Новосибирскавтодор» Как стало известно Infopro54, с 1 февраля гендиректором крупнейшего в Новосибирской области дорожного предприятия — АО «Новосибирскавтодор» назначен Дмитрий Кекулиди. В онлайн-сервисах и ЕГРЮЛ пока руководителем значится Анатолий Воробьев. Однако на сайте компании информация уже обновлена. Дмитрий Кекулиди представляется как гендиректор и председатель правления.

Ранее Кекулиди работал в компании в статусе заместителя генерального директора – члена правления.

АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году путем преобразования 32 структурных подразделений одноименного госпредприятия. На сегодняшний день уставный капитал компании составляет 49 млн рублей. Сегодня компания является крупнейшим дорожным предприятием Новосибирской области. Компания реализует много знаковых проектов на территории региона.

По данным данным сервиса Контур Фокус, выручка компании за 2023 год составила 19,2 млрд (+12%), чистая прибыль — 863,7 млн. По состоянию на 30.06.2024 ключевым акционером (97,99%) был Дмитрий Пингасов.

Ранее редакция сообщала о том, что «Новосибирскавтодор» планирует занять на бирже три миллиарда рублей

Фото базовое — пресс-службы ТУАД, внутри текста — пресс-сслужбы «Новосибирскавтодора».

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Рубрики : Бизнес Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирскавтодор назначение


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