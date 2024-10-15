Юрент выписал две тысячи штрафов арендаторам самокатов в Новосибирске

С июня по октябрь пользователи самокатов сервиса МТС Юрент проехали в Новосибирске более 7,6 млн километров. Аудитория сервиса выросла более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом.

Анализируя итоги сезона, в компании выделили ключевые тренды:

До 85% поездок новосибирцы совершали по короткому сценарию: от дома до метро, от метро до работы, до торгового центра, салона красоты.

Наибольшим спросом самокаты пользовались в утренние и вечерние часы пик.

Самыми популярными улицами у самокатчиков были Красный проспект и площадь Маркса.

Самая длинная поездка на самокате длилась 3 часа 11 минут.

В 2024 году резко выросла женская аудитория кикшеринга — до 25% (в 2022 году 7%).

— С начала сезона в Новосибирске сервис выписал 2 тысяч штрафов, заблокировал 700 взрослых аккаунтов и 130 аккаунтов несовершеннолетних. Чаще всего штрафы применяются за неправильную парковку и езду вдвоем (это около 80% всех нарушений), — пояснили в компании.

Напомним, что в этом сезоне МТС Юрент вернулся в Новосибирск в июне, после годового перерыва. Флот компании в городе составил 2,5 тысячи самокатов. С 27 мая сервис увеличил штрафы за нарушение ПДД при использовании самоката: за езду в нетрезвом виде — 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений аккаунт пользователя может быть заблокирован.

В Новосибирске помимо МТС Юрент также работают такие операторы кикшеринга, как Whoosh. Оператор в начале апреля объявил о возобновлении сезона и выводе на улицы города 4300 самокатов. В 2023 году Whoosh был единственным оператором кикшеринга на новосибирском рынке. В середине апреля в Новосибирск вышел оператор кикшеринга Яндекс Go. На момент публикации материала информацию об итоге этих сервисов в Новосибирске редакции Infopro54 получить не удалось.

Ранее редакция сообщала о том, что на самокатах в Новосибирске появились регистрационные номера.