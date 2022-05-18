Что принесет производителям банкротство еще одного новосибирского ритейлера?

— По «Сибирскому гиганту» к нам поступают обращения от поставщиков. Но так как все уже перешло в стадию банкротства, все правовые последствия нужно будет решать в судебном порядке, — пояснила редакции руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина.

— С одной стороны, производители и поставщики сделали вывод из этой ситуации и взяли ее на вооружение при взаимодействии с другими ритейлерами. Напомню, о проблемах у «Сибирского гиганта» стало известно еще 2 года назад. Большей части поставщиков удалось уменьшить отсрочки, перейти на предоплату или расторгнуть договоры о сотрудничестве, — поясняет Наталья Пинигина. — Кроме того, у нас уже есть судебные прецеденты по решению споров с ритейлером в пользу производителей и поставщиков. Другое дело, что через суды решение проблемы займет много времени. Но если со стороны «Сибирского гиганта» будут нарушения в части проведения процедуры банкротства, и это будет влиять на поставщиков/партнеров, то мы подключимся к процессам. Эту ситуацию мы точно будем мониторить.

Эксперт надеется, что в этом случае. Напомним, когда в банкротстве оказался этот новосибирский ритейлер, проблемы возникли у нескольких сотен поставщиков Сибири.

Собеседница редакции пояснила, что от рисков попадания в похожую ситуацию сегодня не застрахованы производители и поставщики, работающие с любыми ритейлерами. Об этом недавно говорили и участники круглого стола, организованного Infopro54.

— В федеральном законе о торговле прописано, что отсрочка по оплате товара может составлять до 40 дней, и это позволяет ритейлерам «выкручивать руки» производителям. На наш взгляд, было бы справедливо и своевременно на законодательном уровне сократить отсрочку до 14 дней, — пояснила Наталья Пинигина. — Эта цифра документально обоснована, так как производители поставляют свои товары в сети раз в неделю, то есть за неделю определенная часть товаров продается, и выручка от их реализации поступает в кассу. Мы даем ритейлерам фору в 2 недели, чтобы бюрократическая машина развернулась и перечислила деньги поставщикам. На наш взгляд, сокращение отсрочки будет дисциплинировать сети. Кроме того, у производителей исчезнет потребность в оборотном кредитовании, которое закладывается в конечную стоимость продукции для потребителя.

Производители отмечали, что сети не только продавливают увеличение прописанных в договорах отсрочек, но и выходят за эти рамки, накапливая дебиторку. При этом поставщики сырья требуют предоплату за свою продукцию. В итоге производители — малый и средний бизнес — получают огромный кассовый разрыв, который приходится перекрывать оборотными кредитами. При нынешних ставках это наносит колоссальный удар по бизнесу.

По ее словам, «ОПОРА РОССИИ» подготовила и направляла в Госдуму предложения о сокращении отсрочки в законе о торговле РФ. Разработчики надеются, что поправки будут рассмотрены в мае-июне, так как ком проблем в этой сфере продолжает нарастать — и интересы производителе/ритейлеров необходимо сбалансировать.

— К сожалению, по другому сети на контакт практически не идут. Только если речь о клиентах с раскрученной торговой маркой. Либо с теми, кем вынуждены заменять продукцию ушедших торговых брендов. С местными производителями ритейлеры разговаривать не хотят вообще, ссылаясь на федеральный закон, — подчеркивает Наталья Пинигина.

Кроме того, производители и поставщики жалуются в «ОПОРУ РОССИИ» на торговые наценки сетей, которые не хотят пересматривать свои проценты, сохраняя цены исключительно за счет партнеров.

— Но, на наш взгляд, наценка уже попадает в плоскость госрегулирования. Если вводить ограничения для ритейла, то это уже другой закон, и предприниматели сами могут от этого пострадать. Здесь ситуацию должен урегулировать спрос и рынок, — поясняет Пинигина. — В связи с этим мы предложили ограничить скидки и бонусы для маркетинга в совокупности 5%, чтобы сформировать равный подход ко всем поставщикам и производителям.

Напомним, на этой неделе Арбитражный суд Новосибирской области ввел в отношении ООО «Торговый холдинг «Сибирский гигант» процедуру банкротства — наблюдение. Временным управляющим назначен Евгений Долгополов. Заявление о самобанкротстве с суммой долга 660 тысяч рублей в январе 2022 года подал сам «Сибирский гигант».

Торговый холдинг «Сибирский гигант» был основан в 1996 году. Компания владела торговыми сетями «Горожанка», «Мегас» и «Гигант». Весной 2021 года собственник компании Александр Манцуров продал бизнес томской ГК «Лама».

Ранее редакция сообщала, что во время банкротства «Холидея» кредиторы компании потребовали изменения федерального закона о банкротстве.