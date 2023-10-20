Киллера с Ипподромской, стрелявшего в бизнесмена, вычислили по камерам видеонаблюдения

Криминалисты Следственного комитета рассказали, как они вычисляли наемных убийц, которых подозревают в покушении на бизнесмена в Новосибирске.

Напомним, в ночь на 15-е августа на парковке у дома на улице Ипподромской, неизвестный произвел не менее 7 выстрелов в 40-летнего миллионера Владимира Ф. С места преступления стрелок скрылся на Хендае «Аванте», за рулем которого находился его подельник.

― Не каждый день у нас стреляют. На место сразу же выехали эксперты-криминалисты. Потом несколько недель мы просматривали записи с камер видеонаблюдения во всем городе. Был установлен автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. На машине были чужие номера. А дальше дело техники. Установили и поговорили с владельцем. Затем уже устанавливали местонахождение конкретных лиц, ― рассказал в эфире программы «Экстренный вызов» на ОТС Олег Шемелов, руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Новосибирской области.

В последствии были задержаны двое жителей Новосибирска по подозрению в покушении на жизнь бизнесмена. К счастью, потерпевший после тяжелых пулевых ранений выжил и помог следователям узнать имя заказчика.

― Это передел бизнеса, как было в 90-е годы, ― добавил Шемелов.

Редакции Infopro54 стало известно, что потерпевший вел свои дела в Казахстане и в Новосибирске. Здесь он снимал квартиру в доме на Ипподромской. Заказчик, который хотел устранить партнера, тоже человек далеко не бедный. За выполненную работу он пообещал киллеру 10 миллионов рублей. Сейчас этот миллионер находится в розыске.