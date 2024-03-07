«Кипяток лился в кроватку»: коммунальная авария оставила семью с детьми без жилья в Новосибирске

Январские коммунальные аварии, оставившие жителей левобережья Новосибирска без тепла и горячей воды на несколько дней, до сих пор дают о себе знать. 6 февраля над квартирой Мельниковых сперва перемёрзла, а после подачи горячей воды, лопнула труба отопления.

Семья спешно покидала свою квартиру, когда на их головы рухнул кипяток.

— Наверху прорвало отопление. Кипяток сверху лился повсюду, в том числе, в детскую кроватку. У нас было 20 минут на то, чтобы спасти детей и выбежать из квартиры, — рассказывает Евгений Мельников.

После потопа жить с детьми в квартире невозможно – потолок частично обрушился, угроза дальнейшего обрушения сохраняется. Нет полноценного электричества: при включении лампочки или любого электропредмета проводку коротит.

Супруга с четырехмесячным и 5-летним сыновьями теперь вынуждена жить в холодном домишке на даче своей матери.

По словам Евгения, там нет ни отопления, ни воды. Мать с детьми спасаются с помощью печки.

— Уже месяц мы не видимся. Так как дача находится далеко от города, старший ребенок не ходит в детский сад и к логопеду, а младшего нет возможности возить к врачам, — поясняет глава семейства.

Мужчина обращался в ЖЭУ, жилинспекцию и мэрию. До сих пор ни одна из служб не отреагировала.

— Ни ответов, ни какой-либо реакции нет. Ни слесари, ни электрики, ни плотники не приходили. Жить здесь абсолютно невозможно, — говорит сибиряк.

Евгений провел частную экспертизу — ремонт последствий потопа оценили в 250 тысяч рублей, включая замену провисших деревянных перекрытий над квартирой. Он намерен подать в суд, чтобы получить компенсацию.

Мужчина также обратился за помощью в «Народный фронт».

— Мы направили заявление в ООО «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района», выясним срок и порядок устранения последствий затопления квартиры, — пояснили общественники.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске квартира пенсионера утопает в воде в 30-градусные морозы.