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Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля

  • 07/03/2024, 15:04
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Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля
Соответствующее постановление утвердило российское правительство.

Кроме того, с апреля на 7,5% увеличат государственное пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан. Отмечается, что в бюджете Социального фонда на эти цели предусмотрено около 37,5 млрд руб.

Повышенные пенсионные выплаты будут получать:

  • военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Напоминаем, что получить соцпенсии вправе граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии (не менее 15 лет в 2024 году). Также проиндексированные выплаты получат люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

Размер индексация соцпенсий рассчитывается в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионеров за минувший год.

Ранее редакция сообщала,  кому к пенсии доплатят 25%.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : пенсионные выплаты индексация пенсий


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