Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля

Кроме того, с апреля на 7,5% увеличат государственное пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан. Отмечается, что в бюджете Социального фонда на эти цели предусмотрено около 37,5 млрд руб.
Повышенные пенсионные выплаты будут получать:
Напоминаем, что получить соцпенсии вправе граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии (не менее 15 лет в 2024 году). Также проиндексированные выплаты получат люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.
Размер индексация соцпенсий рассчитывается в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионеров за минувший год.
Ранее редакция сообщала, кому к пенсии доплатят 25%.
Фото: freepik.com — freepik
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