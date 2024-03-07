Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля

Кроме того, с апреля на 7,5% увеличат государственное пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан. Отмечается, что в бюджете Социального фонда на эти цели предусмотрено около 37,5 млрд руб.

Повышенные пенсионные выплаты будут получать:

военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;

участники Великой Отечественной войны;

граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Напоминаем, что получить соцпенсии вправе граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии (не менее 15 лет в 2024 году). Также проиндексированные выплаты получат люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

Размер индексация соцпенсий рассчитывается в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионеров за минувший год.

Ранее редакция сообщала, кому к пенсии доплатят 25%.