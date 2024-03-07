S7 Airlines возобновила перелеты между Новосибирском и Баку

S7 Airlines возобновила авиарейсы между Новосибирском и Баку.
— До конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю, а с 3 апреля их частота увеличится до двух раз в неделю, – говорится в сообщении компании.
Полеты по маршруту Новосибирск-Баку также выполняют AZAL Airlines и авиакомпания ИрАэро.
Напомним, что ранее, в 2022 году, S7 отменяла международные рейсы, включая Айзербайджан, из-за короновируса.
Ранее редакция сообщала о том, что летом 2024 года «Речфлот» запустит межрегиональные речные перевозки из Новосибирска.
Фото: Freepik — freepik
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