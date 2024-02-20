«Водопад среди зимы»: квартира новосибирского пенсионера тонет в воде в 30-градусные морозы

Несмотря на тридцатиградусные морозы, квартира новосибирского пенсионера утопает в воде. Анатолий Васильевич проживает в девятиэтажке в центре города. Вопреки законам природы, среди зимы в его жилище идут дожди.

— 45 дней течёт вода с крыши, размок дверной блок. 50-100 литров в сутки, день и ночь льет, — жалуется сибиряк.

Пенсионер неоднократно обращался со своей проблемой в управляющую компании и ГЖИ, однако, там ему предложили обсудить вопрос с соседями.

Мужчина натянул пленку, чтобы потоки воды не разлились по всей квартире. Он круглосуточно с тряпкой в руках собирает ее в емкости. Иногда в сутки накапливается до 10 ведер.

Причиной осадков стали трубы отопления, которые проведены под крышей девятиэтажки. Анатолий Васильевич более полутора месяцев не выходит из квартиры, чтобы не оставлять льющиеся с потолка реки без присмотра.

По словам мужчины, из-за продолжительных «водопадов» соседи вообще съехали.

К проблеме пенсионера подключился Народный фронт. Общественники уже направили своё обращение ГЖИ и взяли ситуацию на контроль.

Ранее редакция сообщала о том, что в городе Куйбышеве Новосибирской области прорвало трубу отопления. Под действием сильного напора фонтан кипятка вырвался наружу и образовал эпичное облако.